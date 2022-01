WhatsApp prépare la possibilité de transférer les conversations d’Android à iOS

Selon le rapport, WhatsApp vous invitera à importer l’historique des discussions lorsque vous configurerez WhatsApp sur un nouvel appareil. Comme on peut le voir dans les captures d’écran, WhatsApp ne vous laissera pas importer l’historique des discussions plus tard si vous l’ignorez dans l’écran d’accueil. Vous devrez garder votre smartphone déverrouillé et l’application ouverte pour que la migration des discussions ait lieu. Vous aurez également besoin de l’application Migrer vers iOS d’Apple pour terminer le processus de migration.

you might also like