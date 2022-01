Apple est la marque ayant le plus de valeur au monde en 2022, suivie par Amazon

En ce début d’année 2022, Apple a déjà été désignée comme l’entreprise possédant la plus grande valeur de marque au monde. D’après un classement mondial établi par Brand Finance, la valeur actuelle de la marque Apple s’élève à la somme ahurissante de 355,1 milliards de dollars, soit 5 milliards de dollars de plus qu’Amazon, qui occupe actuellement la deuxième place.

La place d’Apple en tête de liste n’est pas très surprenante, car il s’agit d’une position prisée que la société avait déjà gagnée l’année dernière et qu’elle a conservée en 2022 grâce au succès de l’iPhone 13.

Cependant, la valeur de la marque Apple a connu une augmentation massive de 35 % par rapport à l’année dernière, après que des enquêtes sur la fidélité à la marque ont révélé que l’entreprise enregistrait des taux élevés de fidélité des clients et même d’attachement émotionnel à la marque Apple.

Bien que cela puisse prêter à confusion, la valeur d’une entreprise n’est pas exactement la même que celle de sa marque. Bien que les deux puissent être liées, la valeur de la marque Apple est le montant qu’un tiers paierait hypothétiquement pour obtenir la licence d’utilisation de l’identité de la marque Apple — y compris le nom et le logo d’Apple — pour vendre ses propres produits.

La valeur actuelle à laquelle est estimée la valeur de la marque Apple est la plus élevée qu’une entreprise ait jamais revendiquée dans l’histoire du marché international. La déclaration suivante a été publiée par Brand Finance :

Apple a conservé le titre de la marque la plus précieuse au monde après une augmentation de 35 %, à 355,1 milliards de dollars — la valeur de marque la plus élevée jamais enregistrée dans le classement Brand Finance Global 500. Apple a connu une année 2021 exceptionnelle, soulignée par son exploit du début de l’année 2022 — être la première entreprise à atteindre une valorisation boursière de 3 000 milliards de dollars. Historiquement, le succès du géant de la technologie a résidé dans l’affinement du positionnement de sa marque principale, mais sa croissance plus récente peut être attribuée à la reconnaissance par l’entreprise du fait que sa marque peut être appliquée efficacement à une gamme de services beaucoup plus large.

Plus qu’un simple logo

L’iPhone représente toujours environ la moitié des ventes de la marque. Cependant, cette année, Apple a accordé plus d’attention à son autre gamme de produits avec une nouvelle génération d’iPad, une refonte de l’iMac et l’introduction des AirTags. Sa gamme de services, de Apple Pay à Apple TV, a également progressé et est devenue de plus en plus importante pour le succès de la marque.

En outre, Apple sait qu’il est important d’être à l’écoute de ses clients pour maintenir la valeur de la marque. La protection de la vie privée et l’environnement sont des sujets brûlants, et Apple a renforcé sa crédibilité sur ces deux fronts. En témoignent la plus grande transparence de la politique de confidentialité de l’App Store, qui renforce la confiance des clients dans la marque, et l’annonce que davantage de partenaires de fabrication d’Apple passeront à une énergie 100 % renouvelable, l’entreprise visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2030.

« Apple bénéficie d’un niveau incroyable de fidélité à la marque », a déclaré David Haigh, PDG de Brand Finance, « en grande partie grâce à sa réputation de qualité et d’innovation. Des décennies de travail acharné pour perfectionner la marque ont permis à Apple de devenir un phénomène culturel, ce qui lui permet non seulement d’être compétitive, mais aussi de prospérer sur un très grand nombre de marchés. Avec les rumeurs abondantes de son incursion dans les véhicules électriques et la réalité virtuelle, il semble qu’elle soit prête à faire un nouveau bond en avant ».

TikTok pointe le bout de son nez

TikTok a également été désignée comme l’entreprise à la croissance la plus rapide en termes de valeur de marque. La plateforme sociale a reçu plus qu’une mention honorifique de Brand Finance dans le même rapport, puisqu’elle a été estimée comme étant l’entreprise à la croissance la plus rapide en matière de valeur de marque dans le monde.

Bien que ce résultat puisse surprendre, il est cohérent avec la tendance à la croissance constante de TikTok au cours de l’année écoulée, qui a atteint plus d’un milliard d’utilisateurs TikTok actifs par mois en septembre dernier, et qui ne montre aucun signe de ralentissement non plus.