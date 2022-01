Call of Duty resterait exclusif sur PlayStation jusqu’en 2023

Selon un nouveau rapport de Jason Schreier de Bloomberg, les nouveaux jeux Call of Duty de 2022 et 2023, ainsi que la suite de Call of Duty : Warzone, sortiront toujours sur les consoles PlayStation.

Ce rapport intervient un peu plus d’une semaine après l’annonce par Microsoft de l’acquisition d’Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars, la transaction devant être finalisée d’ici juin 2023. Depuis l’annonce de cette acquisition controversée la semaine dernière, il a été spéculé sur ce que cela signifiait pour l’exclusivité de Call of Duty, l’une des plus grandes franchises du jeu vidéo. Le statut de Call of Duty est devenu encore plus flou lorsque Phil Spencer de Microsoft a tweeté son « désir de garder Call of Duty sur PlayStation ».

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship. —Phil Spencer (@XboxP3) January 20, 2022

Ce rapport clarifie ce que signifie exactement ce tweet. Selon quatre sources de Bloomberg, Activision Blizzard s’était déjà engagé à sortir le jeu Call of Duty 2022 d’Infinity Ward, le jeu principal Call of Duty 2023 de Treyarch et une nouvelle version de la Battle Royale gratuite Call of Duty : Warzone sur les plateformes PlayStation.

Par le passé, Microsoft a honoré tous les accords préexistants relatifs aux plateformes de consoles, même après la fin de ses acquisitions. Il n’est donc pas très surprenant que certains jeux Call of Duty se retrouvent sur la PlayStation au cours des deux prochaines années.

Des accords à honorer

Au plus tôt, il semble que 2024 pourrait être la première année où nous verrons un jeu Call of Duty exclusif à la Xbox. Selon les sources de Bloomberg, Microsoft et Activision Blizzard n’excluent pas encore complètement la sortie de jeux Call of Duty sur PlayStation après 2023. Bloomberg a également rapporté qu’Activision Blizzard pourrait envisager de ne plus sortir de jeux Call of Duty chaque année. Microsoft, Activision Blizzard et Sony n’ont pas commenté ces informations.

Les décisions finales sur ces questions importantes devraient être prises une fois l’acquisition réalisée. En effet, Activision est encore loin de devenir officiellement un studio appartenant à Microsoft, ce qui signifie que le destin de la série Call of Duty n’est pas encore gravé dans le marbre. En attendant, ne vous attendez pas à un changement majeur en ce qui concerne les plateformes ou le calendrier de sortie de Call of Duty au cours des deux prochaines années.