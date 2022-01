La mise à jour majeure de Windows 11 pour 2022 prépare déjà son lancement

Selon un script qui a fait l’objet d’une fuite, Microsoft se prépare apparemment à terminer la build finale de la première mise à jour majeure de Windows 11, qui devrait sortir plus tard cette année. Cette prochaine mise à jour sera la première refonte majeure de Windows 11 depuis son lancement initial en 2021 et pourrait inclure une fonctionnalité de barre des tâches très demandée, ainsi qu’un certain nombre d’autres raffinements et corrections de bugs.

Le code d’un script issu d’une version Insider interne du système d’exploitation montre que la mise à jour sera « complète » dès le 4 février. Le script mentionne également une date de « configuration complète » le 4 mars 2022. En tant que tel, il semble probable que Microsoft déploiera bientôt la mise à jour, autrement connue sous le nom de Windows 11 22H2 ou Sun Valley 2, initialement aux membres de son programme Insiders.

Windows 11 Sun Valley 2 sera la première mise à jour majeure du système d’exploitation en termes de raffinement, d’optimisation générale et de nouvelles fonctionnalités. Il s’agira également de la seule mise à jour importante de Windows 11 qui sera publiée en 2022 ; Microsoft a opté pour un cycle de mise à jour annuel unique pour son dernier système d’exploitation, par opposition au calendrier semestriel de Windows 10.

Le consensus sur la date de lancement de Sun Valley 2 est que le lancement est prévu au cours de l’été. À en juger par la date d’achèvement supposée du 4 mars pour la version finale, il semble que ce soit toujours la période de sortie prévue en tenant compte de quelques mois de tests.

Comme l’a noté NotebookCheck, après que Microsoft a publié la version de développement de 22H2 en mars, la société commencera très probablement à travailler sur Windows 11 22H3, nom de code Copper, sur le canal Dev.

Des nouveautés esthétiques

En ce qui concerne le type d’améliorations que Sun Valley 2 apportera à tous les utilisateurs de Windows 11, il est rapporté qu’il introduira la prise en charge des widgets tiers, ainsi que le retour de la fonction de glisser-déposer dans la barre des tâches, souvent demandée.

Vous pouvez également vous attendre à des améliorations concernant l’interface utilisateur. Nous avons déjà vu à quoi nous attendre avec les récentes versions previews en ce qui concerne les changements de conception, y compris un nouveau gestionnaire de tâches et quelques ajustements esthétiques à l’application Bloc-notes. Par ailleurs, il est probable que le Panneau de configuration sera complètement remplacé par la nouvelle application Paramètres.

En dehors de Sun Valley 2, Microsoft a déclaré qu’elle travaillerait principalement sur les performances de Windows 11 tout au long de 2022. En novembre 2021, il a été révélé que le système d’exploitation était installé sur près de 10 % des PC. Ce chiffre devrait augmenter considérablement à l’avenir, car de plus en plus de fabricants intègrent Windows 11 comme système d’exploitation par défaut sur les derniers systèmes.