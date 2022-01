Microsoft va acquérir Activision Blizzard pour 70 milliards de dollars

Dans une annonce surprenante, et après des mois de nouvelles controversées autour d’Activision Blizzard, Microsoft est intervenue et a racheté la société. Comme annoncé dans un communiqué de presse officiel du chef de Xbox Phil Spencer, Microsoft prévoit d’acquérir la société derrière des franchises comme World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty, et plus encore.

« Cette acquisition accélérera la croissance de l’activité jeux de Microsoft sur les mobiles, les PC, les consoles et le cloud, et fournira des éléments de base pour le Métaverse », déclare Microsoft dans son communiqué.

La rumeur veut que la transaction soit évaluée à 68,7 milliards de dollars. Si cette somme est exacte, cela en ferait la plus grande acquisition de l’histoire du jeu vidéo, et de loin. Le record vient d’être établi par Take Two, qui a annoncé son intention d’acquérir Zynga pour 12,7 milliards de dollars. Néanmoins, ce montant peut sembler négligeable au vu des franchises que Microsoft ajoutera à son portefeuille aux côtés de l’éditeur/développeur américain, mais il est tout de même assez impressionnant.

Microsoft a déjà fait connaître ses projets immédiats concernant Activision Blizzard, en confirmant qu’elle proposera autant de jeux Activision Blizzard, nouveaux et anciens, que possible dans le cadre du Xbox Game Pass et du PC Game Pass. L’entreprise a également déclaré que l’acquisition des franchises d’Activision Blizzard accélérera ses projets de cloud gaming et que les jeux pourront continuer à être appréciés sur diverses plateformes.

Il s’agit de la deuxième grosse acquisition de Microsoft après le rachat de Bethesda en 2021. Elle fait également de Microsoft la troisième entreprise de jeux vidéo au monde en termes de revenus, derrière Tencent et Sony.

Pas encore finalisé

En ce qui concerne les controversées discussions à laquelle Microsoft doit faire face au sujet de cette acquisition, la société déclare : « Nous apprécions profondément les cultures individuelles des studios. Nous pensons également que le succès créatif et l’autonomie vont de pair avec le traitement de chaque personne avec dignité et respect. Nous exigeons de toutes les équipes et de tous les dirigeants qu’ils respectent cet engagement. Nous sommes impatients d’étendre notre culture d’inclusion proactive aux grandes équipes d’Activision Blizzard ».

Ce qui est encore plus surprenant, c’est le fait que Microsoft prévoit de garder l’actuel PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, au même poste. Même s’il rendra désormais compte à Phis Spencer, PDG de Microsoft Gaming, la décision de maintenir à un poste aussi élevé une personne qui a protégé et entretenu une culture toxique au sein d’Activision Blizzard est déconcertante.

Microsoft confirme également que l’acquisition n’est pas encore tout à fait terminée. Jusqu’à ce que la transaction soit finalisée à une date non communiquée, Activision Blizzard et Microsoft Gaming continueront de fonctionner indépendamment. Microsoft s’attend à ce que l’accord avec Activision Blizzard soit « conclu au cours de l’année fiscale 2023 », ce qui signifie que nous pourrions ne pas voir cet accord approuvé avant 18 mois.