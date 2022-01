L’acquisition d’ARM par NVIDIA pourrait ne pas aboutir

En septembre 2020, NVIDIA a annoncé son intention d’acheter le fabricant de semi-conducteurs ARM pour 40 milliards de dollars. Près d’un an et demi plus tard, on entend dire que NVIDIA pourrait renoncer à cette acquisition. Bien qu’aucune société n’ait confirmé l’idée que NVIDIA se rétracte, cela ne serait pas choquant étant donné que l’acquisition a fait l’objet d’un examen minutieux et même de poursuites de la part des organismes de réglementation.

Bloomberg rapporte aujourd’hui que NVIDIA pourrait se préparer à abandonner son projet d’acquisition d’ARM, selon des sources anonymes familières avec le sujet. Le rapport d’aujourd’hui dresse un tableau plutôt sombre de l’acquisition, notant non seulement l’opposition réglementaire à laquelle NVIDIA a été confrontée, mais aussi l’opposition des principaux acteurs de l’industrie, y compris Microsoft, Qualcomm et Intel.

Alors que NVIDIA avait initialement promis qu’ARM resterait neutre si l’acquisition était réalisée, ces concurrents ne sont pas convaincus que cela se produise. C’est une inquiétude légitime, car ARM fournit des processeurs à de nombreuses industries, au point que les processeurs ARM sont presque incontournables. Le fait que NVIDIA — une société concurrente dans certains de ces secteurs — rachète un fabricant omniprésent comme ARM fait probablement réfléchir bon nombre de ces acteurs majeurs.

L’opération a également été confrontée à son lot de scepticisme réglementaire. En décembre 2021, la Commission fédérale du commerce des États-Unis a intenté une action en justice contre NVIDIA pour bloquer la fusion, affirmant que si NVIDIA prenait le contrôle, elle aurait une trop grande influence sur l’industrie des semi-conducteurs. L’accord a également fait l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs en Europe, et le rapport de Bloomberg d’aujourd’hui affirme que la Chine est prête à arrêter la fusion si les autres régulateurs ne le font pas.

Tout bien considéré, NVIDIA a une bataille difficile à mener si elle veut poursuivre cette acquisition. Le rapport d’aujourd’hui indique que le délai initial de 18 mois prévu par NVIDIA pour réaliser l’acquisition semble désormais improbable, et note que l’accord initial entre les deux entreprises expirera en septembre 2022 s’il n’est pas approuvé d’ici là.

Trop d’obstacles pour y arriver

Malgré l’opposition, NVIDIA et ARM semblent toujours confiants quant à la possibilité de réaliser l’opération, les porte-parole des deux sociétés ayant publié des déclarations optimistes — bien que peu inspirées — à Bloomberg lorsqu’ils ont été contactés pour un commentaire. « Nous continuons à défendre les points de vue exprimés en détail dans nos derniers documents réglementaires, à savoir que cette transaction offre une opportunité d’accélérer ARM et de stimuler la concurrence et l’innovation », a déclaré Bob Sherbin de NVIDIA, tandis qu’un porte-parole de SoftBank (le propriétaire actuel d’ARM) s’est contenté de dire : « Nous espérons toujours que la transaction sera approuvée ».

Cependant, en coulisses, nous entendons maintenant que NVIDIA « se prépare discrètement à abandonner » l’accord. Nous verrons ce qui se passera, mais étant donné tous les obstacles réglementaires rencontrés au cours de la dernière année, NVIDIA n’a peut-être pas d’autre choix que de renoncer à l’acquisition et de ne pas toucher au géant des semi-conducteurs.