Le OnePlus 10 Ultra pourrait bientôt arriver pour défier le Galaxy S22 Ultra

Pour le meilleur ou pour le pire, OnePlus n’est certainement pas la même entreprise aujourd’hui qu’il y a seulement un ou deux ans, révisant sa stratégie de lancement de produits dans un certain nombre de façons clés après une fusion avec OPPO qui a amèrement déçu de nombreux fans purs et durs et fidèles de longue date de la marque.

Après avoir dévoilé le premier flagship OnePlus 10 Pro en Chine considérablement plus tôt dans l’année que le OnePlus 9 Pro de 2021, il n’est toujours pas clair si un OnePlus 10 non Pro est prévu, et si c’est le cas, si oui ou non nous devons nous attendre à un début mondial dès le départ pour ladite variante « standard ».

Pendant ce temps, une nouvelle rumeur suggère que OnePlus pourrait essentiellement suivre la tendance de Samsung à un moment donné en 2022 et élargir la famille OnePlus 10 avec un modèle OnePlus 10 Ultra. Selon le journaliste Yogesh Brar, cet appareil ultra haut de gamme sans précédent pourrait être dans la « phase EVT » en ce moment, ce qui malheureusement ne nous dit pas grand-chose sur un potentiel calendrier de sortie, et encore moins sur une fiche technique attendue.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jargon du développement de produits, EVT signifie Engineering Validation and Testing (validation et test d’ingénierie) et est toujours suivi par DVT (validation et test de conception) et PVT (validation et test de production) avant qu’un smartphone soit officiellement prêt à être expédié à ses utilisateurs finaux.

Les nombreux défis possibles qu’un fabricant d’appareils peut rencontrer au cours de toutes ces étapes font qu’il est pratiquement impossible de prévoir quand le OnePlus 10 Ultra pourrait voir le jour, même si l’on suppose que cette rumeur est correcte à 100 %, ce qui n’est évidemment jamais une garantie.

C’est particulièrement vrai au milieu des pénuries mondiales de puces qui sont encore un problème pour beaucoup de grandes entreprises, et avant de vous exciter trop, vous devez savoir que les annulations de produits post-EVT sont également un événement assez fréquent.

Technology sharing between OnePlus & Oppo is in Full swing, Find X5 series gets Hasselblad treatment and I’m hearing that MariSilicon will be seen on a OnePlus Flagship in the 2nd Half of this year.

There are rumours of an Ultra flagship from OnePlus in the EVT phase right now.

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 25, 2022