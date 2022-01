Samsung a intégré un capteur d’empreintes digitales dans une carte de crédit

Ce mardi 25 janvier 2022, Samsung Electronics a présenté sa première carte de paiement biométrique tout-en-un. La carte utilise un système de sécurité intelligent tout-en-un, la puce de sécurité S3B512C, qui combine un capteur d’empreintes digitales avec un processeur sécurisé et un élément sécurisé. Cela permet d’ajouter une couche supplémentaire d’authentification pour les cartes de paiement.

« La S3b512C est principalement conçue pour les cartes de paiement, mais il peut également être utilisé dans les cartes qui nécessitent des authentifications hautement sécurisées, comme l’identification des étudiants ou des employés, l’adhésion ou l’accès aux bâtiments », a déclaré Kenny Han, vice-président du marketing System LSI de Samsung, dans l’annonce.

Cette nouvelle fonction de sécurité devrait permettre des transactions plus rapides et plus sûres, notamment lors des achats en boutique. Comme elle utilise votre empreinte digitale, vous n’aurez pas besoin de vous souvenir d’un code PIN. Cela devrait éliminer la possibilité que des personnes mal intentionnées volent vos informations lors du passage à la caisse, ce qui rendra plus difficile le fait que les détails de votre carte tombent entre de mauvaises mains.

Le nouveau système s’appuie sur de précédentes bases créées autour des fonctions biométriques. Avec cette itération, Samsung prévoit de rassembler toutes les pièces en un seul module, ce qui devrait offrir une sécurité supplémentaire contre les mauvais acteurs.

La réponse à cette question est honnêtement un peu difficile. D’un côté, les empreintes digitales semblent plus sûres, car elles offrent un signal biométrique unique sur lequel votre carte peut s’appuyer. Cependant, il est important de noter que les empreintes digitales — comme tout type de connexion de sécurité — peuvent être imitées ou copiées. Mais, cela ne signifie pas que les empreintes digitales ne sont pas sécurisées.

Fini les vols ?

Dans le cas des nouvelles cartes de paiement de Samsung, la société a intégré une technologie qui, selon elle, devrait permettre d’éviter toute usurpation ou tentative de contournement du système de sécurité. La solution de Samsung utilise un système de données chiffrées, qui stocke les données d’empreintes digitales dans un Secure Element (SE) inviolable.

Le système utilise ensuite un système propriétaire pour confirmer l’empreinte digitale, en s’assurant qu’il s’agit bien de la même enregistrée sur la carte et non d’une tentative artificielle. Samsung affirme qu’il est impossible d’accéder à votre carte en utilisant une fausse empreinte digitale ou en contournant l’empreinte digitale.

Bien sûr, nous devrons attendre de voir si cette technologie est efficace dans le monde réel. Mais si elle fonctionne, elle devrait apporter un sentiment de sécurité aux utilisateurs désireux de passer à une carte utilisant des éléments biométriques.