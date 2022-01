Les modèles moins chers de l’iPhone 14 ne seront pas équipés d’écrans fluides à 120 Hz

Malgré toutes les récentes rumeurs contraires, @dylandkt réaffirme que, après tout, ni l’iPhone 14, ni l’iPhone 14 Max n’incluront la technologie d’écran ProMotion. Il ajoute également qu’il n’y aura pas de module Touch ID sous l’écran avant que les modèles iPhone 15 n’arrivent sur les étagères l’année prochaine, mais cela, nous le savions déjà.

ProMotion est la façon fantaisiste qu’a Apple de nommer les écrans dont le taux de rafraîchissement est supérieur à 60 Hz et la technologie n’a été introduite que récemment dans le domaine de l’iPhone à partir de son univers iPad Pro, quelques années après les premiers smartphones Android dotés d’écrans à 90 Hz, 120 Hz ou plus.

Au début de l’été, nous pensions que tous les modèles de l’iPhone 14 seraient équipés d’écrans 120 Hz. Puis nous avons eu une rumeur ultérieure selon laquelle « au moins un » des modèles serait doté d’une dalle LTPO à 120 Hz — très probablement l’iPhone 14 Pro Max — ce qui était difficile à croire étant donné que les deux modèles d’iPhone 13 Pro bénéficient désormais d’écrans fluides.

I am in full agreement with recent information provided by fellow Analysts and Leakers. An in display Touch ID sensor will not be coming to any iPhone 14 model or to any Apple product this year and ProMotion will be exclusive to the iPhone 14 Pro models

—Dylan (@dylandkt) January 23, 2022