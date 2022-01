Le OnePlus 10R serait lancé au 2e trimestre 2022 avec la puce Dimensity 9000

OnePlus s’est lentement transformé en une marque de smartphones traditionnelle avec la société offrant une série de flagships haut de gamme (OnePlus 10 Pro) et une série de smartphones abordables à bas prix (OnePlus Nord). La société a également l’habitude de sortir des flagships « R » en même temps que ses flagships haut de gamme qui répondent au public qui ne veut pas dépenser beaucoup, mais qui veut un smartphone phare. Maintenant que OnePlus a lancé le OnePlus 10 Pro, la société travaillerait également sur le « flagship moins cher » appelé OnePlus 10 R.

Selon une nouvelle fuite d’Android Central, OnePlus prévoit de lancer le OnePlus 10 Pro sur les marchés internationaux au deuxième trimestre 2022. Selon la publication, le flagship OnePlus 10 Pro sera rejoint par deux autres smartphones de la série OnePlus 10 : le OnePlus 10 standard et le OnePlus 10 R.

Bien qu’aucune information sur le OnePlus 10 n’ait été partagée, la publication indique que le OnePlus 10R ne sera pas alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Au lieu de cela, OnePlus va s’appuyer sur MediaTek et expédiera le flagship abordable avec le chipset Dimensity 9000.

Le Dimensity 9000 est un chipset équivalent au Snapdragon 8 Gen 1. Il partage le même processus de nœud de 4 nm et l’architecture Armv9. Il est doté d’un processeur octa-core avec un cœur Cortex-X2, trois cœurs ARM Cortex-A710 et quatre cœurs ARM Cortex A510. C’est la première fois que OnePlus utilisera un chipset MediaTek dans un smartphone phare.

L’utilisation du MediaTek Dimensity 9000 pourrait permettre de maintenir le prix du OnePlus 10R à un niveau bas. Les puces MediaTek coûtent généralement un peu moins cher que leurs homologues Qualcomm. OnePlus pourrait également s’associer à MediaTek en raison de la pénurie actuelle de puces et de la faible disponibilité des puces en général. Mais, ce n’est qu’une spéculation pour le moment.

Pas de lancement en Europe

En outre, étant donné que le chipset Dimensity 9000 n’est pas livré avec un modem qui prend en charge la 5G mmWave, le OnePlus 10R sera limité aux marchés asiatiques. Le chipset ne supporte que la 5G sub-6 GHz et pour la même raison, le OnePlus 10R ne devrait pas être lancé sur les marchés européens.

Outre le chipset MediaTek Dimensity 9000, le OnePlus 10R devrait être équipé d’un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement à 120 Hz. La variante de base du smartphone aura 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Il fonctionnerait sous OxygenOS 12, basé sur Android 12. Les détails de la caméra n’ont pas été partagés pour le moment. Le prix du smartphone serait compris entre 500 et 600 dollars.