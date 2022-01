Une image et les spécifications possibles d’un nouveau smartphone Lenovo viennent d’être divulguées. Selon Evan Blass, l’image est celle du Lenovo Halo, un nouveau smartphone de gaming premium, qui, selon la source, ne doit pas être confondu avec le successeur du smartphone de jeu Lenovo Phone Duel 2. Pour rappel, Lenovo a lancé son smartphone de jeu Legion Phone Duel 2 en avril 2021.

Dans son tweet, Evan Blass a indiqué que le Lenovo Halo serait équipé du chipset Qualcomm SM8475. Bien qu’il y ait peu d’informations disponibles sur cette puce, on peut penser qu’il s’agit d’une version améliorée du SoC phare actuel de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Le numéro de modèle du Snapdragon 8 Gen 1 est SM8450 — très proche du SM8475 que le Lenovo Halo aurait.

Parmi les autres caractéristiques citées par la source, on peut mentionner un écran POLED de 6,67 pouces d’une résolution full HD+, soit 2 220 x 1 080 pixels, qui est essentiellement un écran OLED avec un substrat en plastique. L’écran du Lenovo Halo pourrait également prendre en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz avec un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz.

Sous le capot on retrouverait 8, 12 ou 16 Go de RAM, avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage UFS 3.1, qui offre des vitesses de lecture et d’écriture rapides et que l’on retrouve également dans le Galaxy S21 Ultra et le OnePlus 9 Pro.

On retrouverait aussi une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, offrant un support de la charge filaire de 68 W et une épaisseur de 8 mm.

Un design plus simpliste

Il semble que Lenovo vise un design plus simpliste avec le Lenovo Halo – il ressemblera à tout smartphone traditionnel. À l’avant du smartphone, nous pouvons voir une caméra frontale logée dans un trou de l’écran, et à l’arrière, nous voyons un bloc de trois caméras. Le fait de porter la mention « Legion » à l’arrière signifie que le Lenovo Halo sera destiné aux joueurs, puisque Legion est la marque de Lenovo pour les jeux.

Selon Evan Blass, le Lenovo Halo devrait être commercialisé au troisième trimestre 2022. Il n’y a actuellement aucune information concernant le prix du smartphone. Evan Blass n’a pas non plus précisé si le Lenovo Halo serait disponible dans le monde entier ou seulement sur certains marchés.