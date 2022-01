Apple enregistre un revenu record malgré la pénurie mondiale de puces

by

Apple a parfaitement démarré l’exercice 2022. Apple a annoncé ce jeudi un chiffre d’affaires record pour son dernier trimestre, grâce notamment aux fortes ventes du nouvel iPhone 13. Malgré les difficultés persistantes causées par la pénurie mondiale de puces, le géant de la technologie a annoncé un bénéfice de 123,9 milliards de dollars pour la période de trois mois se terminant le 25 décembre 2021 — une augmentation significative par rapport aux 111,4 milliards de dollars enregistrés pour le même trimestre un an plus tôt.

Le bénéfice s’est établi à 34,6 milliards de dollars, marquant une augmentation de 6 milliards de dollars par rapport à l’année précédente et la première fois que ses bénéfices dépassent 30 milliards de dollars.

L’iPhone 13, ainsi que d’autres modèles disponibles tels que le modèle SE de 2020, ont rapporté 71,6 milliards de dollars à la société, contre 65,6 milliards de dollars pour la même période l’année précédente — une augmentation de 11 %. Les ordinateurs Mac, avec leurs nouvelles puces M1 fabriquées par Apple, ont également obtenu de bons résultats, générant 10,9 milliards de dollars de revenus — contre 8,7 milliards de dollars. L’unité « Wearables, maison et accessoires » a également vu ses revenus augmenter, passant de 12,9 à 14,7 milliards de dollars. Le seul produit qui a connu une baisse annuelle est l’iPad, qui a généré 7,3 milliards de dollars — contre 8,4 milliards de dollars. Même si la pandémie se poursuit, on demande moins aux gens de travailler à domicile et les écoles sont ouvertes. En conséquence, le chiffre d’affaires de l’iPad a donc diminué de 14,10 % au cours du trimestre.

« Nous sommes ravis de constater la réaction des clients du monde entier à un moment où il n’a jamais été aussi important de rester connecté », a déclaré Tim Cook, directeur d’Apple, dans un commentaire reconnaissant la pandémie en cours.

Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats, peu après la publication des résultats, Cook a déclaré qu’il s’attendait à ce que les contraintes d’approvisionnement s’atténuent au cours du trimestre en cours, ajoutant que la chaîne d’approvisionnement d’Apple « se porte en fait très bien étant donné des pénuries ».

Les services se portent très bien

Lors de la même conférence téléphonique, Luca Maestri, directeur financier d’Apple, a déclaré que les derniers résultats constituaient « un trimestre record pour les produits et les services », ajoutant que ce trimestre exceptionnel avait été réalisé « malgré des contraintes d’approvisionnement importantes » liées à la pénurie mondiale de puces. L’unité Services d’Apple, qui comprend une grande variété d’offres, dont l’App Store, Apple Pay, Apple Music, Apple TV+, Apple Care+, Apple News, et plus encore, a vu son chiffre d’affaires passer de 15,75 milliards de dollars l’an dernier à 19,52 milliards de dollars cette année.

Maestri a déclaré que si Apple s’attend à enregistrer une croissance « solide » de son chiffre d’affaires d’une année sur l’autre et à établir un record de revenus pour le trimestre de mars, il s’attend à ce que les revenus soient inférieurs à ceux du dernier trimestre en raison de dates de sortie légèrement différentes pour les récents iPhone et de la fluctuation des taux de change.

Le chiffre d’affaires record d’Apple a été en partie propulsé par la bonne santé des ventes en Chine, où la société d’analyse de marché Counterpoint Research a déclaré que l’iPhone était récemment devenu le smartphone numéro un pour la première fois en 6 ans, prenant une part de marché de 23 %, avec une croissance annuelle atteignant 32 %.