À 1 400 dollars, le Pixel Notepad de Google devrait être moins cher que le Galaxy Z Fold 3

Il a déjà été signalé que le Pixel Notepad ne serait initialement disponible qu’aux États-Unis et le rapport d’aujourd’hui indique que l’appareil sera commercialisé à l’échelle internationale d’ici la fin de l’année 2022 . Bien que cela ne nous dise rien sur le lancement américain, on peut supposer un lancement au troisième trimestre. Avant cela, nous sommes susceptibles de voir le Pixel 6a , qui, selon une récente fuite, sera révélé en mai.

Le capteur de 50 mégapixels susmentionné est physiquement plus grand que les capteurs que Google devrait utiliser pour le Notepad, et aurait augmenté l’épaisseur de l’appareil. En outre, même les meilleurs smartphones pliables de Samsung n’ont pas exactement des configurations de caméra que les flagships, de sorte que ces spécifications sont peu susceptibles de déplaire à la plupart des acheteurs potentiels.

Le Notepad devrait se vanter de la puce Tensor sous le capot, le même processeur qui alimente le Pixel 6 et 6 Pro. Cependant, il est peu probable que l’appareil obtienne la caméra arrière de 50 mégapixels de la gamme phare, et optera plutôt pour le capteur IMX363 de 12,2 mégapixels du Pixel 5, qui sera accompagné d’une caméra ultra-large de 12 mégapixels. Le smartphone devrait également avoir deux caméras frontales de 8 mégapixels, une pour l’écran principal et une pour l’écran de couverture.

En parlant de cela, le Pixel Notepad devrait avoir un ratio carré comme le OPPO Find N au lieu du ratio plus grand du Z Fold 3, ce qui pourrait rendre la saisie sur l’écran de couverture plus pratique.

Samsung a vraisemblablement réussi à faire baisser le prix avec les économies d’échelle, selon lequel les coûts de production diminuent à mesure que le volume de production augmente. Donc, il est un peu difficile de comprendre comment Google vise un prix de 1 400 dollars pour le Pixel Notepad, mais encore une fois, ce n’est pas au-delà du domaine du possible, considérant que le premier smartphone pliable de OPPO, le Find N , coûte l’équivalent de 1 200 dollars. Il serait également en mesure de maintenir une différence de prix de 500 dollars avec le Pixel 6 Pro plus haut de gamme de Google, qui commence à 899 dollars.

9to5Google a appris de deux sources que Google envisage un prix d’environ 1 400 dollars pour le premier smartphone Pixel pliable . Cela le rendrait 400 dollars moins chers que le Fold 3 qui est vendu 1 799,99 dollars. Bien que cela puisse sembler génial à première vue, gardez à l’esprit que les smartphones pliables nécessitent des pièces compliquées qui sont généralement plus onéreuses. Cela explique pourquoi la première série de smartphones pliables publiés par Samsung et Huawei en 2019 était aux alentours de 2 000 dollars.