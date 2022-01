Les Chromebooks 2022 de Acer restent solides avec des prix de départ de 329 euros

Hier, Acer a annoncé les quatre nouveaux Chromebook qui composeront sa gamme 2022. Si ces Chromebooks présentent chacun certaines caractéristiques qui les distinguent des autres, ils partagent également de nombreuses spécifications.

Par exemple, tous ont des châssis conformes à la norme MIL-STD 810H et tous ont également des claviers résistants aux projections.

En outre, la plupart de ces Chromebooks utilisent des processeurs Intel de la série N, sauf un.

Acer Chromebook 512

Le nouveau Chromebook 512 (C852) a ouvert l’annonce d’Acer, et à première vue, il pourrait être le Chromebook le plus unique que la société a révélé aujourd’hui. En effet, le Chromebook 512 est doté d’un écran de 12 pouces au format 3:2 plutôt qu’au format standard 16:9. L’idée est qu’un format 3:2 donne aux enfants plus d’espace pour le texte et les images qu’un écran 16:9.

Le Chromebook 512 est l’une des nouvelles machines Acer équipées des processeurs Intel de la série N, et il dispose également d’un écran tactile en option. La webcam du Chromebook 512 réduit les reflets et utilise également la réduction du bruit temporel (TNR) pour une image plus claire, tandis que la charnière permet d’ouvrir le 512 à 180 degrés. Le Chromebook, comme beaucoup d’autres annoncés aujourd’hui, prend en charge le Wi-Fi 6 et dispose d’une batterie qui peut durer jusqu’à 12 heures, selon les tests d’Acer.

Acer Chromebook 511

À l’opposé du Chromebook 512 se trouve le 511 (C734/C734T), qui est doté d’un écran de 11,6 pouces légèrement plus petit, avec un ratio 16:9 plus familier. En dehors de l’écran (qui a également l’option d’un panneau tactile), le Chromebook 511 a beaucoup de points communs avec le Chromebook 512 en ce qu’il utilise des processeurs Intel N, a une webcam avec TNR, supporte le Wi-Fi 6, et a une charnière à 180 degrés.

Même la durée de vie de la batterie annoncée par Acer est la même, soit jusqu’à 12 heures, et les options de configuration comprennent jusqu’à 8 Go de RAM et des disques de stockage eMMC de 32 ou 64 Go. En fin de compte, il semble que la plus grande différence entre le Chromebook 512 et le Chromebook 511 soit le format de l’écran.

Acer Chromebook 314

Encore une fois, nous voyons beaucoup de similitudes entre le 512, 511, et le Chromebook 314, avec la principale différence étant l’écran. Alors que les 512 et 511 ont respectivement des écrans de 12 pouces et 11,6 pouces, le Chromebook 314 est plus grand avec un écran de 14 pouces d’une résolution full HD. Acer positionne ce Chromebook comme étant mieux adapté aux étudiants plus âgés ou aux enseignants qui peuvent avoir besoin de faire plusieurs tâches à la fois et qui ont donc besoin de toute la surface d’écran qu’ils peuvent obtenir.

Comme vous pouvez l’imaginer, un écran plus grand fonctionnant à une résolution plus élevée signifie une utilisation accrue de la batterie, et nous le constatons dans l’autonomie indiquée par Acer pour le 314. Alors que les deux autres Chromebooks se vantent d’une autonomie de 12 heures, le Chromebook 314 ne tiendra que jusqu’à 10 heures. Au-delà de cela, la plupart des spécifications sont les mêmes, bien que les acheteurs aient une troisième option de stockage de 128 Go avec le Chromebook 314.

Acer Chromebook Spin 311

Alors que les trois autres Chromebooks révélés aujourd’hui ont tous beaucoup de similitudes, le Chromebook Spin 311 parvient à se démarquer grâce à un certain nombre de spécifications différentes. Comme son nom l’indique, le Chromebook Spin 311 est doté d’une charnière à 360 degrés au lieu d’une charnière à 180 degrés, ce qui permet des modes d’utilisation supplémentaires. L’écran de ce modèle mesure 11,6 pouces, mais contrairement aux autres Chromebooks annoncés aujourd’hui, celui-ci est équipé d’un écran tactile standard.

Si la mémoire vive est limitée à 4 Go, les utilisateurs ont toujours la possibilité d’opter pour des unités de stockage de 32 ou 64 Go. Le plus grand écart par rapport aux autres est peut-être le fait que le Chromebook Spin 311 n’utilise pas les processeurs Intel de la série H. Il utilise plutôt les processeurs de la série H d’Intel. Le Spin 311 utilise plutôt un processeur MediaTek MT8183. Le Spin 311 bénéficie de la meilleure autonomie de toute cette gamme, car Acer affirme qu’il peut durer jusqu’à 15 heures avec une charge complète. Mais attention : alors que les trois autres Chromebooks sont tous équipés de lecteurs de cartes micro SD, le Chromebook Spin 311 n’en est pas équipé, de sorte que le stockage interne est tout ce que vous obtenez avec celui-ci.

Prix et disponibilité

Le Chromebook 512 sera le premier du lot à sortir, avec Acer révélant qu’il sort ce mois-ci à un prix de départ de 359 euros. Le Chromebook 511 ne sera pas loin derrière le 512, car il sera lancé en février au même prix. Le Chromebook Spin 311 sera là en mars avec un prix de départ légèrement plus élevé de 339 euros, tandis que le Chromebook 314 sera le dernier à être lancé dans la seconde moitié de l’année avec un prix de départ de 369 euros.