Apple pourrait organiser le plus grand événement de son histoire en 2022

Apple devrait lancer une série de nouveaux produits cette année. Du nouvel iPhone SE à la mise à niveau du MacBook Air, la société s’efforce de faire de 2022 l’année où elle lancera la plus large gamme de produits de son histoire. Elle lancera non seulement de nouveaux iPhone, iPad et MacBook, mais aussi un iMac et un Mac Pro.

Les dernières informations proviennent de Mark Gurman, de Bloomberg. Dans sa lettre d’information « Power On », il écrit que 2022 verra « le plus large éventail » de nouveaux appareils qu’Apple ait introduit dans son histoire. Voici tout ce que vous devez savoir sur les produits à venir.

Un nouvel iPhone SE, un iPhone 14 en moins

Du côté de l’iPhone, Apple devrait lancer cinq nouveaux iPhone, dont l’iPhone SE 5G, l’iPhone 14, l’iPhone 14 Max, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Le nouvel iPhone SE sera doté du même écran de 4,7 pouces et du même design que le modèle 2020, soit le même look qui remonte à l’iPhone 7. Si les fans de Touch ID pourraient l’apprécier, certains pourraient être déçus qu’Apple ne mette pas à jour le look de son iPhone le moins cher. Une refonte devrait avoir lieu l’année prochaine, certains rendus montrant à quoi elle pourrait ressembler. Cependant, le nouvel iPhone SE est censé être équipé d’un processeur et de caméras dignes de celles de l’iPhone 2022. Nous nous attendons donc à un chipset A15 avec la connectivité 5G et les mêmes performances de caméras que le capteur principal de 12 mégapixels de l’iPhone phare. L’iPhone SE 5G pourrait être lancé en mars 2022.

Quant à la gamme de l’iPhone 14, beaucoup de choses ont été partagées avant la date de sortie. Il est probable qu’Apple abandonne la variante mini et la remplace par une variante Max de 6,7 pouces en raison des mauvaises ventes. Quatre iPhone sont attendus, un iPhone 14, un iPhone 14 Max, un iPhone 14 Pro et un iPhone 14 Pro Max. Les variantes Pro pourraient présenter un design en forme de poinçon avec deux petits trous — un en forme de pilule pour les capteurs Face ID requis et l’autre pour la caméra frontale. On peut s’attendre à davantage de puissance par une nouvelle puce A16, et à de meilleures caméras polyvalentes avec une caméra principale de 48 mégapixels et un nouveau capteur périscope. La gamme de l’iPhone 14 devrait faire ses débuts vers septembre ou octobre 2022.

Quoi de neuf dans la gamme de l’iPad ?

Selon le rapport, Apple travaille sur un nouvel iPad d’entrée de gamme. Malheureusement, les rumeurs indiquent qu’il s’agira du même modèle avec d’énormes bords, contrairement au nouvel iPad mini ou à l’iPad Air. Cependant, il est probable qu’il soit plus puissant.

« L’iPad Air n’a pas été mis à jour depuis la fin de l’année 2020. Je dirais qu’une nouvelle version de ce produit est également possible », a écrit Gurman. On peut s’attendre à ce qu’il obtienne la puce A15 de l’iPhone 13, ce qui l’alignerait avec l’iPad mini de l’année dernière. Une autre amélioration pourrait se présenter sous la forme d’une mise à jour de la caméra frontale et du Center Stage pour les appels vidéo (une fonction qui manque sur l’iPad Air 4).

Apple pourrait également mettre à niveau la gamme d’iPad Pro avec un design actualisé et une nouvelle puce. Alors que les deux derniers modèles étaient essentiellement de nouvelles mises à niveau de la puce et de l’appareil photo, la prochaine série d’iPad Pro pourrait être équipée du processeur M2 maison et avoir un support pour la recharge sans fil.

MacBook Pro, iMac, Mac Pro, et plus encore !

En ce qui concerne les Mac, il est probable que nous ayons un MacBook Pro d’entrée de gamme mis à jour, un iMac à écran plus grand, un nouveau Mac Pro et un MacBook Air avec un nouveau design.

Un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme est prévu pour 2022. Il pourrait s’agir d’une nouvelle variante de 14 pouces avec un processeur M2. Nous nous attendons à avoir la même sélection de ports que les quatre ports USB-C plus limités de l’actuel MacBook Pro de 13 pouces. Il pourrait être lancé au cours du deuxième semestre de 2022.

Parallèlement à un nouveau MacBook Air, Apple est susceptible de présenter un nouveau MacBook Air avec un processeur M2. Nous nous attendons à ce qu’il soit également doté d’une encoche. Le MacBook Air M2 fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps. Il devrait être lancé dans la seconde moitié de l’année 2022.

Gurman affirme qu’Apple prépare un nouveau Mac Pro et un iMac plus grand. La société vise également à apporter « la puce M1 Pro à un autre Mac au cours du premier semestre de cette année. Cela pourrait signifier un Mac mini ou un iMac haut de gamme », écrit Gurman. Le nouvel iMac (également appelé iMac Pro dans certains rapports) sera équipé de la technologie Mini-LED, ProMotion, des puces M1 Pro et Max, d’emplacements HDMI, pour carte SD et USB-C et d’un design analogue à celui de l’iMac de 24 pouces.

Une toute nouvelle variante de l’Apple Watch

Les mises à jour habituelles comprennent l’Apple Watch Series 8 — tout le monde s’y attend. Mais, Apple pourrait se préparer à présenter une toute nouvelle variante de l’Apple Watch et une nouvelle Apple Watch SE.

En 2022, nous pourrions avoir une Apple Watch robuste, qui sera probablement destinée aux sportifs. Selon Gurman, la nouvelle Apple Watch aura un design « durci » qui pourrait comporter un boîtier plus résistant aux rayures, aux bosses, aux chutes, etc.

Apple va également lancer une refonte de l’Apple Watch SE. Pour rappel, l’Apple Watch SE de première génération est sortie en septembre 2020. Elle reste la meilleure smartwatch à obtenir si vous cherchez à vous lancer dans le marché des wearables d’Apple pour un petit prix.

Nouveaux AirPods Pro

La deuxième génération des AirPods Pro fait l’objet de rumeurs depuis longtemps. Le dispositif de première génération a été lancé en 2019, et nous attendons une mise à niveau depuis 2021. Il pourrait se débarrasser de la tige au profit d’un design plus rond. Les AirPods Pro 2 pourraient incruster la suppression du bruit, les antennes sans fil et les microphones dans un facteur de forme plus petit. Il pourrait également prendre en charge l’audio sans perte.

Alors, ce sera une année chargée non ?