Le Pixel 6a 5G pourrait être dévoilé en mai lors de la conférence I/O

Depuis que Google a lancé les Pixel 3a et Pixel 3 a XL en mai 2019, les smartphones Pixel de milieu de gamme ont trouvé leur propre public. Dotés d’une impressionnante caméra, d’une version « pure » d’Android, de la première chance de bénéficier des mises à jour logicielles d’Android, des astuces logicielles de Google et d’une autonomie supérieure à la normale, les Pixel de milieu de gamme sont le rêve de tout acheteur proche de leur porte-monnaie.

Très vite, Google a supprimé les versions « XL » de ses smartphones de milieu de gamme et, au cours des deux dernières années, elle a sorti le Pixel 4a, le Pixel 4a (5G) et le Pixel 5a — bien que ce dernier ne soit pas arrivé en France. Et cette année, nous devrions voir le Pixel 6a avec des indices de conception basés sur le nouveau look de la série Pixel 6, y compris la barre de caméra à l’arrière. Selon un tweet de Max Jambor d’All About Samsung, le Pixel 6a est prévu pour une annonce en mai.

Cela pourrait signifier que le smartphone sera présenté lors de la conférence des développeurs Google I/O qui s’est tenue l’année dernière du 18 au 20 mai après que COVID ait forcé l’annulation de l’événement en 2020. Nous pourrions voir la Google I/O 2022 avoir lieu autour du 26 mai. C’est la date à laquelle Google annoncera la Pixel Watch, qui affirme que l’annonce pourrait être faite pendant la Google I/O.

Pixel 6A scheduled for May — Max Jambor (@MaxJmb) January 22, 2022

Selon les rumeurs, le Pixel 6a serait doté d’un écran OLED de 6,2 pouces avec une résolution 1080p. Alors que les rumeurs laissent entendre que le smartphone serait alimenté par le SoC Snapdragon 778 de Qualcomm à la fin de l’année dernière, AndroidPolice affirme que le Pixel 6a portera le chipset Google Tensor GS101 qui est la même puce utilisée à l’intérieur du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro.

Le capteur de la caméra principale à l’arrière pourrait être le Samsung GN1 de 50 mégapixels et est le même capteur utilisé sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Selon un certain code caché par Google, il y a deux versions différentes de la matrice de la caméra arrière du Pixel 6a en cours de test. Une version, appelée « cloudripper », utilise les mêmes capteurs que ceux présents sur le Pixel 6 Pro. L’autre version, « bluejay », utilise des capteurs de milieu de gamme, ce qui rend cette version plus crédible.

Un design qui rappelle le Pixel 6

L’annonce du Pixel 6a, s’il a lieu en mai comme l’indique Jambor, aura lieu beaucoup plus tôt que les deux derniers modèles qui étaient le Pixel 4a et le Pixel 5a, qui ont tous deux été annoncés en août. D’un autre côté, la gamme Pixel 3a a vu le jour pour la première fois en mai lors de la I/O 2019, donc une introduction de son smartphone de milieu de gamme plus tôt qu’en août n’est pas si farfelue. Le design rappellera la série Pixel 6.

L’utilisation de la puce Tensor pour le Pixel 6a augmenterait les chances que Google inclue toutes ou la plupart de ses dernières fonctionnalités basées sur l’IA et l’apprentissage automatique sur le Pixel 6a. Nous nous attendons à voir certaines des fonctionnalités trouvées sur la gamme Pixel 6 se retrouver sur le Pixel 6a, y compris la Gomme magique. Cette dernière supprime les parties d’une photo que vous ne voulez pas en arrière-plan.

Si vous utilisez votre téléphone principalement pour prendre des photos, le Pixel 6a devrait probablement être sur la liste des smartphones que vous voudrez examiner.