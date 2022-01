Le Pixel Notepad serait le premier smartphone pliable de Google, et serait abordable

Alors que nous en avons récemment entendu parlé du premier smartphone pliable de Google, le Pixel Fold, (encore non confirmé). Mais alors que jusqu’à présent on parlait du Pixel Fold, l’appareil va être appel Pixel Notepad, et viendra à un prix inférieur à certains des smartphones pliables premium déjà sur le marché.

Cette information émane des sources de 9to5Google, qui rapportent que le Pixel Notepad est un “nom de marque de travail” pour ce que l’appareil finit par être. Un autre nom envisagé était Logbook, semble-t-il.

9to5Google poursuit en nuançant la fuite en mentionnant que “les plans peuvent toujours changer avant l’annonce du produit“, donc le Pixel Notepad pourrait ne pas être le nom final utilisé. Ces dernières années, Google a gardé la stratégie de dénomination simple avec ses smartphones, jusqu’aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro de l’année dernière.

En ce qui concerne le prix de ce supposé smartphone pliable, les mêmes sources rapportent que le Pixel Notepad va arriver à un prix inférieur à celui d’un Samsung Galaxy Z Fold 3 – qui vous coûte 1 699 euros pour le modèle le moins cher. En outre, le smartphone pliable est susceptible d’être alimenté par le chipset Google Tensor, tout comme les smartphones Pixel 6, mais pourrait opter pour une configuration de caméra inférieure.

Évidemment, la technologie des smartphones pliables n’est pas bon marché à fabriquer, il est donc quelque peu surprenant d’apprendre que Google pourrait être en mesure d’atteindre un point de prix relativement bas avec sa toute première entrée dans la catégorie (bien que tout cela soit une spéculation non confirmée pour le moment).

Une disponibilité limitée

La disponibilité pourrait également être un problème, selon le rapport – il suffit de voir la pénurie mondiale de puces actuelle, et le fait que le Pixel 5a n’a été mis en vente qu’aux États-Unis et au Japon. Nous pourrions voir le smartphone pliable officiellement lancé outre-Atlantique mais pas en France. On s’attend à ce qu’il présente un design compact, qui s’ouvrira comme un livre, à l’instar du OPPO Find N récemment lancé. Il y a donc des chances que Google opte pour une taille d’écran plus petite, contrairement au Galaxy Z Fold 3.

Avec des entreprises comme Samsung, Motorola, Huawei, Xiaomi, OPPO et d’autres qui lancent maintenant des smartphones pliables, il semble que la catégorie de produits soit là pour perdurer – au moins pour les prochaines années, tandis que les fabricants analysent l’attraction des consommateurs pour ces appareils.