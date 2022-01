L’iMac Pro d’Apple pourrait être équipé d’une puissante puce à 12 cœurs

Depuis plusieurs mois, nous parlons de la prochaine refonte de l’iMac Pro en nous attendant à ce qu’il soit équipé de l’une des puces M1 Pro ou M1 Max d’Apple. Cependant, selon une fuite fiable, une puce surprise va être ajoutée à la gamme.

La nouvelle émane de @dylandkt sur Twitter, qui a de bons antécédents en matière de fuites sur Apple. Dans un tweet, la source affirme « qu’il y aura une configuration supplémentaire pour le prochain iMac Pro au-delà du M1 Max ». Une configuration de CPU à 12 cœurs a été liée à un extrait de code faisant référence à l’iMac.

I have received confirmation that there will be an additional configuration for the upcoming iMac Pro beyond M1 Max. A 12 Core CPU configuration was tied to a snippet of code referencing the iMac. The internal naming candidate is iMac Pro for a reason. It is targeted towards pros — Dylan (@dylandkt) January 23, 2022

Il s’agit d’une information intéressante, car on n’a jamais entendu parler d’un CPU à 12 cœurs utilisé dans l’iMac Pro. En fait, le M1 Max haut de gamme du MacBook Pro est équipé d’un processeur à 10 cœurs, d’un GPU à 32 cœurs et d’un moteur neuronal à 16 cœurs. Étant donné les performances impressionnantes du M1 Max, les cœurs supplémentaires de la nouvelle puce pourraient porter les performances de l’iMac Pro à un tout autre niveau.

Bien que @dylandkt n’ait pas précisé si le GPU et le Neural Engine seraient également améliorés, l’ajout de deux cœurs au CPU de la puce suggère qu’elle devrait être la puce de bureau la plus performante d’Apple lorsqu’elle fera son apparition.

Et quand cela pourrait-il arriver ? Eh bien, Apple aime organiser des événements au printemps (elle a lancé l’iMac de 24 pouces en avril 2021, par exemple), et Dylandkt est également intervenu à ce sujet. Dans un récent tweet, la source a déclaré que l’iMac Pro est « toujours sur la bonne voie actuellement pour une sortie au printemps ». Cependant, ils ont également noté qu’il y a des « préoccupations en ce qui concerne la production », il semble donc possible que l’iMac Pro soit retardé un peu plus longtemps.

iMac ou iMac Pro ?

Depuis le lancement de l’iMac de 24 pouces, nous nous sommes demandé comment Apple allait concevoir le nouveau design de son grand frère de 27 pouces. Sera-t-il simplement une version plus grande de l’iMac de 24 pouces, avec des couleurs vives et ludiques ? Ou, sera-t-il un appareil plus sérieux portant le nom d’iMac Pro et destiné aux utilisateurs exigeants ? Eh bien, il semble que Dylandkt se range fermement dans ce dernier camp, affirmant dans un tweet que « le candidat interne à l’appellation n’est pas iMac Pro pour rien », comme en témoigne la future puce à 12 cœurs.

Lorsqu’on lui a demandé si la gamme d’iMac serait uniquement composée de l’iMac 24 pouces et d’un iMac Pro haut de gamme, Dylandkt a affirmé que « des options de configuration inférieures seront toujours disponibles pour ceux qui n’ont pas besoin d’autant de performances ». Dans cette optique, nous nous attendons à ce que les puces M1 Pro et M1 Max standard soient également disponibles dans l’iMac Pro, l’option à 12 cœurs étant le fleuron haut de gamme de la gamme. Cela le rendra tout de même beaucoup plus puissant que l’iMac 24 pouces, qui utilise actuellement une puce M1.

Si les choses se déroulent comme prévu, nous pourrions n’avoir qu’environ trois mois à attendre pour voir le nouvel iMac Pro. Cela fait déjà un an que l’iMac 24 pouces destiné au grand public a été lancé — espérons que nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour voir arriver son homologue de niveau professionnel.