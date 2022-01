Google pourrait déjà travailler sur le Chromecast de nouvelle génération

Le Chromecast de Google est peut-être le périphérique de streaming le plus populaire du moment. Pour 55,99 euros, le dispositif de streaming de Google offre beaucoup — de la nouvelle interface utilisateur de Google TV à la prise en charge de Dolby Vision et Dolby Atmos. Autrement dit, le Chromecast avec Google TV est l’un des meilleurs dispositifs de streaming que vous pouvez acheter. Bien que Google l’ait lancé en 2020, la société semble déjà travailler sur une nouvelle version du Chromecast avec Google TV.

Selon un nouveau rapport de 9to5Google, Google travaille sur un Chromecast pour 2022. Le rapport affirme que Google a un Chromecast en préparation avec le nom de code « Boreal ». Il sera alimenté par Android, et la publication a été en mesure de repérer le nom de code « Boreal » dans un certain nombre d’APK. La publication affirme que le Boreal est directement connecté au logiciel Google TV qui alimente le Chromecast actuel. Le rapport dit :

Boreal est directement connecté au même logiciel Google TV Chromecast pour Android qui alimente le Chromecast avec Google TV. Le nom de code Boreal a été trouvé dans la même famille que Sabrina, qui fait référence à l’actuel Chromecast avec Google TV.

Cependant, aucune spécification du Chromecast Boreal n’a été divulguée. Bien que 9to5Google indique que le nouveau stick de streaming sera livré avec un support de décodage matériel pour le format vidéo AV1 de Google. La génération actuelle de Chromecast avec Google TV ne prend pas en charge le format AV1. Le nouveau codec AV1 serait 30 % plus performant en termes de compression que le H.265. Cela permet un streaming plus rapide tout en consommant moins de données.

Netflix et YouTube diffusent déjà certains de leurs contenus sur des appareils compatibles dans ce nouveau codec vidéo.

Compatible AV1 ?

Le rapport affirme que Google prévoit de lancer la nouvelle version dans le courant de l’année. Plus tôt dans la journée, j’ai rapporté des dates de lancement potentielles des prochains Pixel 6a et Pixel Watch de Google. Il serait possible que le géant américain prévoit de lancer le nouveau dispositif de streaming en même temps que le nouveau smartphone et la smartwatch.

Quant au prix, le Chromecast 2022 devrait commencer au même prix que le Chromecast 2020 avec Google TV, c’est-à-dire pour 69,99 euros.