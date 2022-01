En France, Apple n’est plus légalement tenue d’inclure des écouteurs avec l’iPhone 13

Bien que la société ait retiré les EarPods de la boîte, elle a réduit le prix des écouteurs de 29 à 19 euros, de sorte que les utilisateurs peuvent toujours facilement les acheter séparément. La décision d’Apple de retirer les EarPods et l’adaptateur secteur de la boîte a également été controversée dans d’autres pays. En 2021, Apple a été condamné à une amende de 2 millions de dollars au Brésil pour ne pas avoir inclus l’adaptateur secteur dans la boîte. Le pire, c’est que d’autres entreprises commencent à s’inspirer d’Apple et à surfer sur la vague « écologique », en supprimant des accessoires et des fonctionnalités de leurs produits, sans ajuster le prix en conséquence (la plupart du temps).

La Fnac a publié un avis indiquant que les iPhone ne seraient plus livrés avec les EarPods dans la boîte à partir du 24 janvier. Le site Web d’Apple indique toujours que les EarPods sont inclus dans la boîte de l’iPhone 13, ainsi qu’un câble Lightning et un câble USB-C. Cependant, il est probable que le site soit mis à jour dans les prochaines heures.

Désormais, ce principe ne s’appliquera plus. Selon le nouveau projet de loi français adopté à l’assemblée, les fabricants de smartphones ne seront plus tenus d’inclure des écouteurs dans la boîte. Au lieu de cela, les fabricants doivent s’assurer que des écouteurs compatibles sont disponibles séparément pour que les gens puissent les acheter .

Avec les EarPods et l’adaptateur secteur retirés, la boîte a été rendue plus fine. Apple s’est également débarrassé des deux accessoires des anciens modèles d’iPhone encore disponibles.