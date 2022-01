Un informateur révèle la date à laquelle la Google Pixel Watch sera officialisée

Pour ceux d’entre vous qui, comme moi, sont revenus à Android après avoir utilisé pendant quelques années un iPhone, la grande question est de savoir quel appareil utiliser pour remplacer l’Apple Watch qui m’a accompagné aussi longtemps. Mais cela pourrait ne pas être un tel problème après tout, car la très attendue Google Pixel Watch devrait être commercialisée dans le courant de l’année.

Plus tôt cette année, nous vous vu des rendus du design de la montre circulaire et le mois dernier, nous avons vu des diapositives marketing de l’appareil. À l’origine, Jon Prosser, un informateur, a dit qu’il fallait s’attendre à ce que la montre soit dévoilée en même temps que la gamme Pixel 6, ce qui ne s’est pas produit. Ensuite, il a dit que Google avait repoussé la date au trimestre actuel de cette année qui se termine à la fin du mois de mars.

Maintenant, Prosser a une fois de plus changé la date et indique que Google rendra la Pixel Watch officielle le jeudi 26 mai, ajoutant que c’est la « première fois que nous avons vu une date fixe sur le dispositif dans les coulisses ». Sur la base des dates traditionnelles de la conférence des développeurs Google I/O, l’introduction pourrait avoir lieu pendant l’événement.

Tout comme elle le fait avec les smartphones Pixel, en testant les fonctionnalités Android sur le smartphone, on ne serait pas surpris de voir Google faire la même chose pour Wear OS avec la Pixel Watch. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur les spécifications de la montre, les images marketing et les rendus montrent tous deux un écran rond avec du verre 2,5 D et des rebords pas trop épais. Une couronne se trouve sur le côté droit de la montre.

