L’iPad Pro 2022 pourrait être alimenté par la puce Apple M2 en 3 nm

Apple aurait envisagé un design en verre pour l’iPad Pro de cette année, mais un deuxième initié a maintenant jeté le doute sur cette affirmation. Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que l’iPad Pro 2022 pourrait avoir un dos en verre au lieu d’un boîtier en aluminium pour faciliter le système de recharge sans fil de type MagSafe, mais une semaine plus tard, il a été rapporté que les tablettes pourraient plutôt avoir seulement un logo en verre.

Selon ce rapport, une coque arrière en verre pourrait rendre la tablette fragile et donc, Apple pourrait plutôt placer un logo en verre plus grand à l’arrière de sa future gamme d’iPad Pro pour permettre la recharge sans fil. La source Dylan, qui se fait appeler @dylandkt sur Twitter et qui a un bon, mais bref historique quand il s’agit de scoops sur Apple, ne voit pas exactement cela se produire.

Il indique que ses sources ne sont pas optimistes quant aux capacités de recharge sans fil de l’iPad Pro 2022. Gurman, dans la dernière édition de sa lettre d’information hebdomadaire, est toujours catégorique sur le fait que l’iPad Pro offrira une recharge sans fil.

Dylan laisse également entendre que le modèle de 11 pouces passera de l’écran LCD à la technologie d’affichage mini-LED, qui est actuellement exclusive au modèle de 12,9 pouces.

Gurman et Dylan pensent tous deux que le nouvel iPad Pro 2022 sera alimenté par la Apple M2, une nouvelle puce qu’Apple devrait dévoiler au cours du second semestre de l’année. Elle serait basée sur la technologie de fabrication de 3 nm, ce qui la rendrait vraisemblablement jusqu’à 15 % plus rapide que les puces fabriquées selon le processus de 5 nm, comme la puce Apple M1 qui alimente les iPad Pro de 2021. La rumeur veut également qu’il soit doté d’un GPU plus puissant.

Une annonce à l’automne

Dylan pense que l’iPad Pro sera annoncé à l’automne, ce qui correspond à peu près à la prédiction de Gurman. Les derniers modèles d’iPad Pro ont été révélés en avril de l’année dernière, mais comme Gurman pense que les nouveaux modèles comporteront des changements importants, notamment un nouveau design, ils pourraient ne pas être là avant la fin du printemps.

Pendant ce temps, Samsung semble préparer un rival de l’iPad Pro qui sera annoncé le mois prochain. S’il est peu probable qu’il soit aussi puissant que l’iPad Pro de 2021, il semble avoir quelques astuces sous le capot, notamment un gigantesque écran, qui pourraient en faire l’une des meilleures tablettes de 2022.

Dylan affirme également que les AirPods Pro 2 seront également commercialisés à l’automne. Les nouveaux écouteurs entièrement sans fil devraient avoir un design sans tige et pourraient offrir de nouvelles capacités de fitness. L’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, avait auparavant également déclaré que les nouveaux AirPods Pro arriveraient au dernier trimestre de 2022.