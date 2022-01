L’iPad Pro d’Apple pourrait bientôt être équipé de la recharge sans fil

Apple a amélioré ses capacités de recharge sans fil avec l’arrivée des chargeurs sans fil MagSafe, c’était donc une question de temps pour obtenir cette fonctionnalité sur davantage d’appareils Apple. Nous avons la recharge sans fil sur plusieurs modèles d’iPhone, les AirPods Pro, et il semble que nous pourrions bientôt avoir la recharge sans fil dans les prochains modèles d’iPad Pro, ou du moins c’est ce que croit Mark Gurman.

La première fois que nous avons reçu des informations sur un iPad Pro avec des capacités de recharge sans fil remonte à juin 2021, lorsque Mark Gurman a suggéré qu’Apple travaillait pour livrer un nouveau modèle d’iPad avec une coque arrière en verre au lieu du boîtier en aluminium. La principale raison de ce changement était de permettre à un futur modèle d’iPad de se charger sans fil. Et, il semble qu’Apple ait trouvé un moyen d’inclure la prise en charge de la recharge sans fil dans son prochain iPad Pro, puisque Gurman affirme que ce modèle pourrait arriver en 2022.

Cependant, Apple pourrait avoir abandonné l’idée d’utiliser un dos en verre, car ce concept ne serait pas aussi résistant que le boîtier en aluminium que nous trouvons dans les modèles d’iPad actuels. Au lieu de cela, les dernières informations affirment que le géant de Cupertino pourrait avoir développé certains prototypes d’iPad Pro avec un plus grand logo Apple en verre, afin de rendre la recharge sans fil possible.

L’un de ces prototypes serait doté du système MagSafe avec des aimants plus puissants que ceux que l’on trouve dans les iPhone actuels, afin d’éviter les dommages accidentels. En outre, il est également dit que ces prototypes prendraient en charge des vitesses sans fil plus rapides que celles trouvées dans les derniers iPhone avec le support MagSafe.

D’autres informations

Nous ne pouvons pas savoir avec certitude si Apple nous donnera effectivement un nouvel iPad Pro avec un logo Apple en verre ou non, mais au moins les rumeurs semblent s’accorder sur le fait que nous aurons très probablement la recharge sans fil en 2022. Apple envisagerait également des écrans plus grands, mais pas pour la prochaine génération, qui s’en tiendra probablement aux tailles actuelles de 11 et 12,9 pouces. Le rapport d’aujourd’hui indique également que les nouvelles tablettes seront dotées d’un module caméra analogue à celui de l’iPhone 13. On peut également supposer que les nouveaux iPad Pro seront équipés d’une nouvelle puce de série M.

Donc pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre de nouvelles fuites et informations qui peuvent d’une manière ou d’une autre confirmer cette information ou attendre qu’Apple sorte ses puissantes nouvelles tablettes. Les futurs iPad Pro seront probablement lancés au cours du premier semestre de l’année et avant cela, nous pouvons nous attendre à voir les tablettes phares de Samsung qui rivaliseront avec les tablettes d’Apple pour le titre de meilleure tablette de l’année.