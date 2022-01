Les prix européens de la série Galaxy S22 de Samsung ont été divulgués

Samsung a levé le dernier doute sur le fait que le prochain modèle haut de gamme de la série Galaxy S sera en fait le successeur du Galaxy Note 20. La variante, qui sera probablement connue sous le nom de Galaxy S22 Ultra, devrait disposer d’un emplacement pour le stylet S Pen, ce qui sera une première pour un smartphone qui ne fait pas partie de la gamme Galaxy Note. Il sera probablement accompagné d’une variante « Plus » et d’une variante standard et nous en savons pas mal sur ces modèles également. Il n’y a pas eu beaucoup de rumeurs sur le prix de la série Galaxy S22, et la dernière en date fournit un tableau complet des prix qui seront pratiqués en Europe.

La bonne nouvelle, contrairement aux États-Unis, c’est que le prix de départ de la série Galaxy S22 restera le même que celui de l’année dernière, c’est-à-dire à 849 euros. Aux États-Unis, le Galaxy S22 de base sera quant à lui 100 dollars plus chers que son prédécesseur.

Il est difficile de donner un sens à cette prétendue stratégie de prix, étant donné que, malgré le prix inférieur, la gamme Galaxy S21 ne s’est pas mieux vendue que la série Galaxy S20. Les consommateurs européens peuvent donc pousser un soupir de soulagement, car Roland Quandt, un initié assez fiable de l’industrie, qui tweete sous le pseudonyme @rquandt, a publié les prix de toute la gamme Galaxy S22 et il semble qu’il n’y ait aucun changement par rapport à leurs prédécesseurs.

Galaxy S22 8/128 Go : 84 euros

Galaxy S22 8/256 Go : 899 euros

Galaxy S22+ 8/128 Go: 1 049 euros

Galaxy S22+ 8/256 Go: 1 099 euros

Galaxy S22 Ultra 8/128 Go: 1 249 euros

Galaxy S22 Ultra 12/256 Go: 1 349 euros

Galaxy S22 Ultra 12/512 Go : 1 449 euros

Le modèle Galaxy S22 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage devrait coûter 849 €, soit le même prix que le Galaxy S21 de l’année dernière. De même, le modèle de base Galaxy S22 Plus devrait coûter 1 049 €. La variante d’entrée de gamme du Galaxy S22 Ultra coûtera 1 249 €, mais le problème est que, contrairement à l’année dernière, le modèle de base n’offrira pas 12 Go de RAM et vous devrez vous contenter de 8 Go.

Cela ne correspond pas aux infographies récemment divulguées, qui laissent entendre que la version de base du Galaxy S22 Ultra disposera de 12 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Cette rumeur mentionne également un modèle de 16 Go. Un initié de l’industrie avait précédemment laissé entendre que les options de RAM comprendraient 8 Go, 12 Go et 16 Go.

Galaxy S22 Ultra : pas de modèle de 1 To, et 8 Go de RAM pour le modèle de base

Une chose qui n’est pas apparue dans l’un ou l’autre des rapports est le modèle de 1 To, qui aurait pu faire du Galaxy S22 Ultra le parfait compagnon des amoureux de productivité, mais bon. Le Galaxy S22 Ultra a apparemment beaucoup d’autres atouts, notamment des spécifications matérielles de premier ordre, un bloc de caméra raffiné, une gigantesque batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec une charge plus rapide qu’auparavant, et un design qui rappelle la gamme Note.

Les Galaxy S22 et S22 Plus seront apparemment impressionnants en soi, grâce à de nouveaux capteurs photo, et à un nouveau design avec des bords uniformes. Évidemment, le prix sera une chose clé à surveiller, étant donné que l’iPhone 13 mini d’Apple commence à 809 euros et le Google Pixel 6 à 650 euros.