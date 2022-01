Netflix confirme le retour de Squid Game et évoque un « univers » plus large

Netflix confirme le retour de Squid Game et évoque un « univers » plus large

Dès les deux premiers mois de sa présence sur la plateforme de streaming, Squid Game a connu une popularité fulgurante dans le monde entier, devenant rapidement l’original Netflix le plus populaire de tous les temps. Bien que la société ait tendance à garder secrètes ses données sur les séries TV et les films, elle rompt cette tendance lorsqu’il y a une bonne raison de se vanter.

Lorsqu’on lui a demandé si une deuxième saison était prévue, Sarandos a répondu : « Absolument. L’univers de Squid Game ne fait que commencer ». Cette brève déclaration présente une possibilité excitante : Netflix pourrait considérer Squid Game comme étant plus qu’un succès isolé et plutôt comme un véritable univers sur lequel construire le contenu futur.

Netflix a publié ses résultats pour 2021, en précisant notamment que Squid Game a été sa meilleure série l’année dernière, rejoignant ses deux meilleurs films de tous les temps, Don’t Look Up et Red Notice. Bien que le rapport sur les résultats ne donne pas de détails sur les futurs plans de la société pour la série, Sarandos a confirmé lors de la conférence téléphonique que la deuxième saison de Squid Game est en préparation.

La série TV coréenne Squid Game, très populaire, aura « absolument » une deuxième saison , selon Ted Sarandos, de Netflix. Le co-PDG a confirmé ce projet lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société en janvier, laissant entendre que non seulement la série aura une deuxième saison, mais que Netflix pourrait également envisager un « univers » plus large autour de la série .