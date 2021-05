Suunto 9 Peak, une montre de sport super fine, super résistante et endurante

Suunto a lancé une nouvelle montre de sport haut de gamme, la Suunto 9 Peak, qui est son appareil le plus fin et le plus léger à ce jour. Ces dernières années, les montres de suivi d’activité plus petites et plus légères ont suscité un intérêt croissant. Garmin, par exemple, a créé des versions « S » compactes de ses montres de course à pied les plus populaires (y compris la nouvelle Garmin Venu 2), et la Polar Ignite 2, récemment sortie, embarque de sérieux outils d’entraînement dans un boîtier ultra-mince.

La Suunto 9 Peak poursuit cette tendance, et est 37 % plus fine et 36 % plus légère que sa prédécesseure, la Suunto 9 Baro. C’est nettement plus fin que la Ignite 2, mais aussi plus lourde — probablement en raison du choix de Suunto de matériaux haut de gamme, qui comprennent davantage de métal et moins de plastique que la montre de Polar.

Suunto a spécifiquement souligné que la légèreté du châssis de la 9 Peak lui permet d’être confortablement portée sous une manche sans s’accrocher aux vêtements, ce qui montre que la société prévoit de commercialiser l’appareil comme un accessoire de mode élégant, ainsi qu’une montre de course compétente. La Suunto 9 Peak peut rester en mode GPS jusqu’à 170 heures, en utilisant une minutieuse gestion de la batterie pour produire une longévité inégalée qui ne manquera pas de séduire les coureurs d’ultra-marathon.

La Suunto 9 Peak est une montre haut de gamme, avec un prix à la hauteur, et sera disponible avec un boîtier en titane ou en acier inoxydable. Le modèle en titane est disponible en Blue Titanium et Birch White, et coûte 699 euros, tandis que la version en acier inoxydable est disponible dans les coloris Moss Grey et All Black, et coûte 569 euros.

Cette nouvelle montre est déjà disponible en précommande sur le site de Suunto et en vente à partir du 17 juin.

Performances maximales

L’autonomie de la batterie était l’un des points forts de la Suunto 9 originale, et la société affirme avoir réalisé de grandes améliorations sans compromettre cette longévité. En plus des fonctionnalités phares de sa prédécesseure, la Suunto 9 Peak dispose d’un capteur SpO2 pour surveiller la saturation en oxygène du sang (ce qui en fait la smartwatch idéale sur le papier pour tous ceux qui aiment faire de longues randonnées, notamment en haute altitude), d’un capteur de lumière ambiante qui ajuste automatiquement la luminosité de l’écran pour équilibrer la visibilité et la consommation d’énergie, et d’une charge plus rapide qui permet à la montre d’être complètement rechargée en seulement une heure.

De nouveaux cadrans de montre affichent également les mesures d’entraînement hebdomadaires et vous aident à créer de nouvelles séances et de nouveaux plans d’entraînement. Cette fonctionnalité est renforcée par l’application Suunto, qui affiche des cartes thermiques spécifiques au sport (un peu comme Strava) et vous permet de transférer des itinéraires sur la montre pour une navigation hors ligne.