Samsung confirme l’événement Galaxy Unpacked de février pour le Galaxy S22

Samsung a finalement confirmé son événement Galaxy Unpacked de février, dont on parle depuis longtemps, son premier événement majeur de lancement de matériel en 2022.

La société y lancera le prochain flagship de la série Galaxy — probablement la série Galaxy S22 — avec des rumeurs rapportant que la série Galaxy Tab S8 pourrait également faire une apparition. Samsung n’a pas tout à fait dit quand précisément l’événement Unpacked de février est prévu, mais les rumeurs ont indiqué des dates entre le 8 et le 11 février.

Le premier événement Galaxy Unpacked de Samsung joue un rôle différent cette année. Comme aucun smartphone de la série Galaxy Note n’est attendu, les attentes sont élevées quant à ce que Samsung pourrait faire pour susciter l’enthousiasme lors du lancement de son smartphone ordinaire et non pliable.

Si Samsung a publié une vidéo de teasing sur sa chaîne YouTube officielle intitulée « Samsung Galaxy Unpacked : brisez les règles de ce qui est possible », celle-ci ne révèle pas grand-chose. Néanmoins, les choses deviennent plus intéressantes lorsque le responsable de Samsung Mobile nous dit que quelque chose d’unique est à venir.

En plus de dire que le lancement sera celui du plus grand « appareil de la série S digne de la série Note », en jouant sur les rumeurs selon lesquelles le Galaxy S22 Ultra serait un remplacement du Galaxy Note, TM Roh, responsable de Samsung Mobile, place la barre très haut pour ce prochain Galaxy. « Avec lui, vous serez maître de la nuit — en prenant les meilleures et les plus lumineuses photos et vidéos que vous ayez jamais capturées avec un smartphone. Vous dominerez également le jour avec une puissance, une vitesse et des outils introuvables ailleurs », a-t-il écrit dans un article de blog.

Une grosse attention et attente

« Vous profiterez d’innovations de pointe rendues possibles grâce à l’expérience Galaxy la plus intelligente à ce jour. Tout en vous sentant bien de faire partie de l’écosystème Galaxy le plus durable. Et, oui, vous aiderez Samsung à réécrire l’avenir des smartphones une fois de plus ».

Avec des smartphones comme le Pixel 6 et l’iPhone 13 qui ont déjà séduit soit en mettant l’accent sur des logiciels innovants, soit en clouant les bases avec rigueur et précision, Samsung a du pain sur la planche si le Galaxy S22 veut réécrire l’avenir.

Samsung devrait également annoncer une série de tablettes — les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra – lors de l’événement. La Galaxy Tab S7 a été annoncée en même temps que le Galaxy Note 20, il pourrait donc s’agir d’une autre ligne de produits qui sera lancée.