La pénurie de puces n’empêchera pas Apple de battre ses propres records de revenus

Apple semble avoir connu un très bon trimestre 2021 en termes de ventes, malgré les difficultés liées aux retards de la chaîne d’approvisionnement et à la pénurie de puces qui a touché l’ensemble de l’industrie technologique. AppleInsider rapporte maintenant que la banque d’investissement JP Morgan s’attend à ce qu’Apple batte les prévisions du consensus de Wall Street avec son chiffre d’affaires, battant ainsi ses records du trimestre de vacances.

Il semble qu’Apple puisse vendre quoi qu’il arrive dans l’industrie technologique, non seulement vendre, mais même battre ses propres records à une époque où une pénurie mondiale de puces empêche de nombreux fabricants de fournir leurs meilleurs résultats. C’est du moins ce qui ressort de la note aux investisseurs de JP Morgan.

Dans cette note, l’analyste principal de JP Morgan, Samik Chatterjee, a partagé ses prédictions pour le premier trimestre 2022 d’Apple, qui correspond en fait au quatrième trimestre civil de 2021. Et comme vous le savez tous : c’est la période des fêtes de fin d’année.

Apple n’a pas donné d’indications sur ce trimestre et sur ce à quoi il faut s’attendre. Malgré cela, Chatterjee prédit qu’Apple battra les attentes de Wall Street pour le trimestre et, dans le même temps, battra ses propres records. Cela signifie que l’analyste s’attend à ce que le chiffre d’affaires d’Apple pour les fêtes de fin d’année batte tous les chiffres d’affaires jamais réalisés par la société pour un trimestre !

Maintenant, parlons des détails. Selon les prévisions des analystes, les revenus de Cupertino s’élèveront à 119 milliards de dollars, soit plus que les 111,4 milliards de dollars de l’année dernière pour le même trimestre. Jusqu’à présent, Wall Street s’attendait à ce que l’entreprise rapporte environ 118 milliards de dollars de revenus.

Les actions ont augmenté

Depuis le dernier rapport sur les résultats de la société, ses actions ont augmenté de 15 %. Elle a également surpassé l’indice S&P (qui est un important indice de référence représentant les 500 premières entreprises des États-Unis), qui n’a progressé que de 3 % au cours de la même période.

De plus, Chatterjee s’attend à ce que les bénéfices de l’iPhone 13 soient meilleurs que prévu pour la performance de l’action. En revanche, il a réduit les prévisions de revenus de l’iPad pour le premier trimestre 2022. Malgré cela, il affirme qu’Apple aura toujours des revenus solides pour les produits. En plus de tout cela, il a partagé son estimation des livraisons d’iPhone qui est d’environ 83 millions d’unités, ce qui est légèrement supérieur au consensus de 82 millions.

Dans ses prédictions, Chatterjee tient toujours compte des difficultés de la chaîne d’approvisionnement et affirme qu’elles limiteront toujours la taille des revenus d’Apple. Malgré cela, il pense toujours qu’Apple va battre les attentes de Wall Street pour le trimestre.

Une année 2022 lucrative

D’après les prévisions de l’analyste, la plus grande amélioration du cycle des bénéfices sera le revenu trimestriel et le bénéfice par action (BPA) attendus en mars. Il s’attend à un revenu plus important pour l’iPhone que ce que l’on retrouve traditionnellement pour cette période : en grande partie parce qu’Apple sera en mesure d’atteindre l’équilibre des stocks plus tard que les années précédentes, tandis que les conditions de la chaîne d’approvisionnement s’améliorent.

Étant donné cela, l’analyste s’attend à ce qu’Apple réalise un chiffre d’affaires total de 382 milliards de dollars en 2022 et un bénéfice par action de 5,95 dollars. Il ne fait aucun doute que l’entreprise peut se permettre de récompenser Tim Cook et d’autres dirigeants autant que ce qui a été révélé récemment.