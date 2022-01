Amazon vient de divulguer la gamme Galaxy Tab S8 de Samsung dans son intégralité

Au cas où vous auriez encore des doutes sur les spécifications, les caractéristiques, les designs, les prix et la date de sortie de la prochaine Galaxy Tab S8 ultra-haut de gamme de Samsung, Amazon est là pour donner plus de crédibilité aux informations déjà fiables révélées par de nombreux informateurs et fuites au cours des derniers mois.

Oui, Amazon. Comme on pouvait s’y attendre, les annonces prématurées de la Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra qui ont été mises en ligne en Italie et en France hier ont depuis été supprimées, mais parce que vous ne pouvez pas vraiment supprimer des choses d’Internet de nos jours, voici tout ce qu’Amazon a révélé, confirmé ou évoqué.

Galaxy Tab S8 Ultra : image, spécifications et prix

Contrairement à la gamme Galaxy Tab S7 de 2020, la très attendue série Galaxy Tab S8 devrait inclure trois modèles principaux, avec la nouvelle variante Ultra de 14,6 pouces, absolument gigantesque, qui attire sans surprise la plus grande attention.

Alors que certains indiquent qu’il n’y a pas de mauvaise publicité, la Galaxy Tab S8 Ultra semble déjà générer un peu de controverse sur au moins deux fronts. Tout d’abord, il y a le choix inhabituel de Samsung d’opter pour une encoche plutôt que pour une paire de bords d’écran symétriques en haut et en bas, qui, soit dit en passant, est (pas si) soigneusement cachée dans l’image officielle du produit divulguée par Amazon.

Peut-être plus important encore, ce colosse basé sur Android était listé à 1 159,34 € dans une configuration Wi-Fi uniquement et à 1 308,10 € avec une connectivité 5G intégrée, ce qui semble assez difficile à avaler.

Bien que nous nous attendions évidemment à ce que les prix recommandés en Europe soient plus… ronds, ces chiffres sont à peu près dans la même fourchette que ce qui était annoncé par la rumeur la semaine dernière.

Attendue par Amazon (et un tas d’autres sources) pour commencer à être expédié le ou vers le 25 février après une annonce officielle aux côtés de la famille de smartphones Galaxy S22 plus tôt ce même mois, la Galaxy Tab S8 Ultra est également essentiellement confirmée pour offrir ces spécifications indéniablement impressionnantes :

Écran : Super AMOLED de 14,6 pouces avec technologie de fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2 960 x 1 848 pixels

Dimensions : 326,4 x 208,6 x 5,5 mm

Poids : 728 g

Logiciel : Android 12 avec One UI 4.1

Processeur : Snapdragon 8 Gen 1

Mémoire vive (RAM) : 8 ou 16 Go de RAM

Stockage : 512 Go de stockage

Batterie : 11 200 mAh

Caméras frontales : 12 + 12 mégapixels

Caméra arrière : 13 + 6 mégapixels

Galaxy Tab S8 et Tab S8+ : spécifications et prix

Ironiquement, Amazon semble avoir « divulgué » plus de rendus mais moins d’informations sur les Tab S8 de 11 pouces et Tab S8+ de 12,4 pouces, qui sont sans doute moins intéressantes que leurs grandes sœurs, plus grosses et plus onéreuses.

Du côté positif, nous savons maintenant qu’il y aura au moins trois options de couleur (noir, argent et rose), tandis que la disponibilité de la Tab S8 Ultra pourrait être limitée à une seule teinte noire, au moins sur certains marchés. Cela suggère que Samsung s’attend réellement à ce que les tablettes légèrement plus abordables se vendent mieux que ce gigantesque remplacement d’ordinateur portable détaillé et représenté ci-dessus, ce qui est assez logique.

Malheureusement pour le premier vendeur de smartphones au monde, les tablettes Android ne se vendent toujours pas comme des petits pains, et à ces prix assez élevés, il pourrait être encore plus difficile que d’habitude de rivaliser avec les iPad Pro d’Apple, extrêmement populaires et tout aussi chers.

Cela dit, les Galaxy Tab S8 et S8+ seront fortement appréciées par les fans d’Android, comme l’illustre ce tableau des spécifications :