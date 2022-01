La série Realme GT 2 sera bientôt lancée dans le monde entier

Realme a récemment présenté la série phare Realme GT 2 en Chine, composée des Realme GT 2 et GT 2 Pro. Après cela, un lancement mondial a maintenant été confirmé par le vice-président de la société, Madhav Sheth.

Sheth, dans le cadre d’une interview avec Android Authority, a récemment révélé que le lancement mondial de la série Realme GT 2 aura lieu bientôt. La même chose a été réitérée par un tweet officiel, qui suggère que les smartphones seront lancés d’abord en Europe. Un lancement de la série Realme GT 2 en Inde est également confirmé.

Post the launch of Premium Flagship Smartphones, #realme plans to introduce high-end technology in Europe, which were presented during tech summits. I would also take this opportunity to appreciate the value of our partners, hoping to continue bringing change in the tech world. — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) January 7, 2022

Cependant, une date de lancement reste encore inconnue, et Sheth précise que nous entendrons bientôt des détails plus concrets de la part de la société. De plus, il n’y a aucun mot sur si oui ou non la société prévoit de lancer à la fois les appareils phares Realme GT 2 et GT 2 Pro sur les marchés mondiaux.

Pour rappel, le Realme GT 2 Pro est l’un des premiers smartphones Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm qui est livré avec un châssis en bio-polymère, une caméra ultra-large de 150 degrés, une charge rapide de 65 W, un écran LTPO avec une fréquence de rafraîchissement à 120 Hz, Android 12 directement préinstallé, et bien plus encore. Le GT 2 standard, quant à lui, embarque un chipset Snapdragon 888 vieux d’un an et un écran légèrement plus petit, qui prend également en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il dispose également d’un capteur photo principal de 50 mégapixels, d’une charge rapide de 65 W, d’Android 12 prêt à l’emploi, et bien plus encore.

Realme a également révélé que l’entreprise lancera davantage de tablettes et d’ordinateurs portables en 2022, qui sont deux des catégories de produits essentielles pour l’entreprise. Les trois autres sont les smartphones, les wearables et les téléviseurs. Sheth déclare : « Donc je pense que, oui, définitivement, nous verrons beaucoup de nouvelles tablettes arriver dans différents autres marchés de prix. Dans le même temps, les ordinateurs portables que vous verrez lancer (sic) ».

De grosses ambitions pour 2022

Il a même confirmé que le prochain ordinateur portable de Realme sera alimenté par les processeurs Intel Core de 12e génération récemment introduits. Cependant, d’autres détails et l’éventuel calendrier de lancement sont encore flous. En outre, il a été révélé que Realme s’en tiendra au cycle de mise à niveau Android de 2 ans, par opposition à ceux de 3 ans adoptés par de nombreuses entreprises telles que Samsung, Vivo, Xiaomi, et plus encore.

Realme semble avoir beaucoup de plans pour 2022, et je vous tiendrais informé au fur et à mesure que la société révélera des détails à ce sujet.