Android 13 devrait permettre le transfert de fichiers multimédias d’un appareil à l’autre d’un simple

Alors qu’Android 12 est encore relativement frais et nouveau, il n’y a pas eu de mal à discuter des rumeurs de fonctionnalités pour Android 13. C’est un peu comme si nous vous parlions des dernières rumeurs concernant l’iPhone 14 juste après la sortie de l’iPhone 13 en septembre. La dernière version du système d’exploitation open source de Google est connue en interne sous le nom de Snow Cone, conformément à la vieille tradition consistant à donner à chaque version d’Android le nom d’un dessert, une tradition qui s’est terminée publiquement avec Android Q (ou Android 10). Le nom du dessert interne d’Android 13 serait le Tiramisu.

Pour ceux qui pensent qu’iOS est en train de s’étioler, Android 12 a été une bouffée d’air frais avec davantage de fonctionnalités personnalisables. Et l’interface Material You est colorée, unique et différente. Google voit Android (notamment sur le Pixel) comme un système d’exploitation développé pour corriger les points douloureux des consommateurs.

Alors que plus tôt dans la matinée j’ai abordé le fait que Android 13 pourrait faciliter la lecture de QR code à travers une notification, d’autres rumeurs concernant Android 13 ont navigué sur la toile. On a parlé du support Bluetooth Low Energy (LE) Audio qui permettra de diffuser du contenu audio sur des casques et des appareils auditifs. Bluetooth LE Audio devrait aider les utilisateurs d’Android 13 à profiter d’une meilleure autonomie et d’une connexion audio plus stable, le tout sans avoir à faire face à une qualité sonore réduite sur les appareils mobiles.

Une autre fonctionnalité qui devrait être ajoutée à Android 13 est appelée « Panlingual ». Cela permettra aux utilisateurs de changer la préférence de langue individuellement pour chaque application au lieu de faire un seul choix de langue pour l’ensemble du système d’exploitation. Android 13 pourrait également inclure un interrupteur qui désactiverait le Phantom Process Killer qui est utilisé pour empêcher les applications de fonctionner en arrière-plan dans certaines circonstances si elles utilisent une quantité excessive de puissance de traitement.

Une fonctionnalité qui sera appréciée

Et maintenant, selon Android Police, Android 13 pourrait avoir une petite fonctionnalité sympa qui se déclenchera si vous utilisez des médias sur votre smartphone Android et que vous voulez les partager. Lorsque vous vous rapprochez suffisamment d’un autre smartphone Android, d’une tablette ou d’un appareil Chromecast, vous verrez apparaître à l’écran des notifications contenant des informations utiles. Si vous n’êtes pas assez proche de l’un des appareils susmentionnés, vous verrez un avis vous demandant de vous rapprocher.

Une fois que vous vous êtes suffisamment rapproché, vous tapez sur votre appareil avec celui auquel vous voulez envoyer le média et le transfert aura lieu. Lorsque cela se produit, vous recevez une notification vous indiquant que le transfert a eu lieu. Cela semblerait être analogue à la fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’iPhone de tapoter leur smartphone sur un HomePod pour y déplacer des médias.

Si l’on en croit le passé, nous devrions voir Google publier la première version preview pour les développeurs d’Android 13 le mois prochain. Mais tant que la version finale d’Android 13 n’est pas sortie, disons en octobre prochain, toutes ces fonctionnalités dont on parle ne sont que des rumeurs. Le transfert de médias utilisera probablement une forme de connectivité telle que NFC ou Ultra Wide Band (UWB), voire les deux. Si tout se passe comme prévu, un utilisateur d’Android 13 qui a une liste de lecture sur son smartphone pourra la transférer sur un autre appareil.

Bien entendu, les modèles Pixel seront les premiers à avoir la possibilité d’installer la version bêta et la version finale d’Android 13.