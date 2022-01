Le Black Shark 5 serait équipé d’un processeur Snapdragon 888+ et d’un écran à 144 Hz

Cela ne signifie pas pour autant que tous les modèles Black Shark seront équipés du même processeur, car il est probable que le Xiaomi Black Shark 5 Pro arrivera avec le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, un écran Quad HD+ avec des taux de rafraîchissement de 144 Hz et une batterie plus grande d’une capacité de 5 000 mAh.

Les premières rumeurs concernant le Xiaomi Black Shark 5 sont là. La source affirme que le modèle standard de la série Black Shark 5 arrivera avec le processeur Snapdragon 888+ de Qualcomm, ainsi qu’un écran plat Samsung E4 AMOLED qui donnera aux utilisateurs des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz et des taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz, ainsi qu’une batterie d’une capacité de 4 600 mAh et un support pour la charge rapide de 120 W.