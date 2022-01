Le Realme GT 2 Pro possède la première caméra grand-angle de 150 degrés au monde

Le premier véritable smartphone phare de Realme, le Realme GT 2 Pro, a été annoncé lors d’un événement en Chine, où il a également été confirmé que le smartphone sera commercialisé en Europe dans un proche avenir. Le smartphone a déjà été teasé plusieurs fois et de nombreuses spécifications ont fuité, mais c’est la première fois que Realme nous donne tous les détails, et il y a quelques surprises.

La caméra grand-angle de 150 degrés et 50 mégapixels est une première mondiale sur un téléphone, et je suis impatient de l’essayer. Le champ de vision est bien plus large que la plupart des caméras grand-angle équipant les smartphones, et Realme affirme qu’elle produira des images montrant des “panoramas extrêmes”. Elle est rejointe par une caméra à micro-lentille, qui prendra des photos en gros plan avec un grossissement de 40x. Nous avons déjà vu quelque chose comme cela sur le OPPO Find X3 Pro, et bien que Realme soit étroitement lié à OPPO, c’est une surprise de le voir ici.

Nous savions déjà que le Realme GT 2 Pro utiliserait le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, ce qui en fait l’un des premiers à le faire, et il sera proposé dans un choix de trois versions différentes : un modèle de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, un modèle 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, ou la version supérieure de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

À l’avant, on trouve un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution 2K, ainsi que la possibilité d’afficher plus d’un milliard de couleurs. Il est certifié HRD10+ et il est recouvert d’un verre Gorilla Glass Victus. Cela n’est pas non plus sans rappeler l’écran du OPPO Find X3 Pro.

Quoi d’autre ?

Une charge très rapide

Il dispose d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec la charge rapide SuperDart de 65 W de Realme, des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos, Android 12 avec la surcouche Realme UI 3.0, plus un système de refroidissement étendu pour s’assurer que le processeur Snapdragon fonctionne au maximum de son efficacité. Le châssis du smartphone est disponible en quatre coloris – blanc, vert, bleu ou noir – et a été conçu par le partenaire de longue date de Realme, Naoto Fukasawa, un designer industriel japonais.

La série GT 2 comprend également un Realme GT 2 standard, qui a le même design et le même écran que la version Pro, mais qui remplace le Snapdragon 8 Gen 1 par le processeur Snapdragon 888. Le Realme GT 2 Pro sera lancé en Chine d’abord et viendra bientôt en Europe, mais aucune date de sortie finale ou prix n’a encore été indiqué.