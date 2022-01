Windows 11 : la build 22526 Insider améliore la recherche de fichiers

Microsoft a publié la première version de Windows 11 Insider Preview de 2022. La version 22526 de Windows 11 Insider Preview a commencé à être distribuée aux utilisateurs dans le canal Dev.

Pour ceux qui ne le savent pas, elle sert à tester les nouvelles fonctionnalités de Windows et peut (ou non) faire partie de la version stable pour les utilisateurs généraux. Voici toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites.

La nouvelle version de Windows 11 Insider Preview ne comporte pas de fonctionnalités ni de changements majeurs, mais il y a un ajout spécifique qui va attirer l’attention de beaucoup de gens. La version 22526 de Windows 11 Insider prend en charge la parole à large bande lors de l’utilisation des AirPods, AirPods Pro ou AirPods Pro Max d’Apple. Cela améliorera la qualité audio globale, en particulier pendant les appels.

La mise à jour montrera également les Alt + Tab de Windows 11 comme fenêtrés au lieu de passer en plein écran, dans le cadre d’une nouvelle expérience. Actuellement, la combinaison Alt + Tab dans Windows 11 affiche un aperçu de tous les programmes en cours d’exécution en mode semi-plein écran, c’est-à-dire que la barre des tâches est visible en bas, mais que le sélecteur de tâches occupe le reste de la surface de l’écran. Le système d’exploitation brouille l’arrière-plan pour mettre en évidence les éléments à l’écran, le problème ici est que c’est un peu encombrant puisqu’il cache le programme avec lequel vous travailliez auparavant.

Windows 11 indexera davantage d’emplacements de fichiers afin que la recherche de fichiers dans l’Explorateur de fichiers devienne beaucoup plus facile. En outre, la version 22526 de la Insider Preview est accompagnée d’un certain nombre de correctifs pour l’Explorateur de fichiers, la Recherche, les Widgets, la Collection Spotlight, et plus encore.

Une mise à jour majeure cet été

Pour les utilisateurs en entreprise, Credential Guard sera activé par défaut sur les PC sous licence Enterprise E3 et E5 s’ils sont joints à l’entreprise dans la build 22526 de Windows 11. Credential Guard est un système qui utilise la sécurité basée sur la virtualisation pour isoler les données secrètes et importantes afin de les protéger. Il a été introduit pour la première fois dans Windows 10 Enterprise et Windows Server 2016.

Depuis que la nouvelle build a commencé à être déployée, vous pouvez vérifier la mise à jour (si vous faites partie du programme Insider) en vous rendant dans Paramètres > Windows Update > Vérifier les mises à jour.

Microsoft prévoit de déployer une mise à jour majeure pour Windows 11 cet été, il y a donc beaucoup à attendre dans les mois à venir. Personnellement, j’espère davantage d’optimisations, en particulier dans l’Explorateur de fichiers, le menu contextuel et les performances générales qui semblent être un peu plus lentes par rapport à Windows 10.