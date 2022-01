Selon les rumeurs, plusieurs prototypes de l’iPhone Fold seraient en cours de développement

Les rumeurs concernant l’iPhone Flip ou l’iPhone Fold ont été relativement calmes ces derniers temps, des appareils pliables comme le Galaxy Z Fold 3 ayant plutôt retenu notre attention. Cependant, il semblerait que plusieurs prototypes d’iPhone pliables soient encore en cours de développement chez Apple.

C’est ce que rapporte un informateur fiable, @dylandkt, sur Twitter, qui affirme qu’Apple « travaille et teste sans aucun doute plusieurs prototypes contenant des écrans pliables ». Peut-être pourrions-nous finalement avoir à la fois un iPhone pliable concurrent du Galaxy Z Fold et un iPhone pliable à clapet concurrent du Galaxy Z Flip.

Avant que vous ne soyez trop excités, la même source suggère que le lancement est encore loin : Apple a des « préoccupations » quant à savoir si les smartphones pliables continueront à intéresser les consommateurs ou s’ils risquent de « tomber en désuétude, précise la source.

« Apple a l’intention d’observer attentivement le marché et d’améliorer les erreurs de ses concurrents », explique l’informateur. « Alors que d’autres fabricants itèrent sur des produits qui sont apparemment en version bêta, Apple tient à s’assurer que le design ne constitue pas une régression par rapport au facteur de forme actuel de l’iPhone ».

1/3 For those who are curious about a foldable iPhone, Apple is definitely working and testing multiple prototypes that contain foldable displays. Too many compromises still exist with foldable display technology though.

— Dylan (@dylandkt) January 6, 2022