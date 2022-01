Le Honor Magic V pourrait être un rival du Galaxy Z Fold 3 avec des caméras premium

Honor a teasé le Magic V comme le premier smartphone pliable de la société depuis un moment. La société a été un peu réticente à partager les détails, mais selon les fuites, il s’agit d’un appareil phare à part entière. Nous savons tout ce que cela signifie — un puissant chipset haut de gamme avec de grandes quantités de RAM, des caméras phares et un écran haute résolution avec un taux de rafraîchissement tout aussi élevé. De précédents rapports ont indiqué qu’il serait disponible en trois coloris — orange, blanc et noir — et un nouveau rapport de MySmartPrice a ajouté un peu plus de détails.

Selon le rapport, la variante orange du Honor Magic V aura une finition en faux cuir, qui a également été montrée dans une image promotionnelle. La variante blanche présente un motif à rayures. L’écran de couverture semble mince, comme le Galaxy Z Fold 3, et il arbore une découpe centrée en forme de trou pour la caméra frontale. Des rendus ont également été inclus, montrant les couleurs et l’écran de couverture du smartphone pliable.

En dehors de cela, le Honor Magic V est censé disposer d’un écran OLED de 6,45 pouces avec une résolution de 2 560 × 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Quant à l’écran de couverture, il pourrait être un panneau OLED de 7,9 pouces avec une résolution de 2 272 x 1 984 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Comme la plupart des flagships premium de cette année, le prochain smartphone pliable est susceptible d’être alimenté par la puce Snapdragon 8 Gen 1, associée au GPU Adreno 730 et à 12 Go de RAM. Il serait proposé dans des variantes de stockage de 256 Go et 512 Go.

Sur le plan optique, le Honor Magic V pourrait offrir une configuration à trois caméras à l’arrière comprenant un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture f/1,9, un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels avec une ouverture f/2,2, et une caméra à spectre amélioré de 50 mégapixels avec une ouverture f/2,0. De plus, il pourrait être équipé d’une caméra frontale de 42 mégapixels. Le smartphone pliable de 293 g pourrait incruster une batterie d’une capacité de 4 760 mAh avec un support de la charge rapide de 66 watts.

Du lourd sous le capot

Si ces détails sont vrais, alors le Honor Magic V pourrait concurrencer le Galaxy Z Fold et le Flip 3 respectivement sur la qualité de la caméra et l’autonomie de la batterie. Les caméras de Samsung sur ses appareils pliables n’ont rien d’extraordinaire, donc tout ce qui peut améliorer la situation pourrait être attrayant pour les fans de smartphones pliables qui sont également des amateurs de photographie mobile. Bien sûr, le P50 Pocket de Huawei peut avoir une caméra décente, mais les smartphones de Honor peuvent être vendus en dehors de la Chine avec les services Google Play installés. Si Honor apporte ce smartphone sur les marchés européens est quelque chose que nous découvrirons lors du lancement.

Selon une fuite, la variante 12 Go de RAM/256 Go de stockage du Honor Magic V coûtera 13 999 CNY (1 930 euros) en Chine. La source affirme également qu’il y aura une version 12 Go/512 Go qui sera vendue au prix de 14 999 CNY. Si Honor lance le Magic V à ce prix, il sera un bon, mais onéreux.

Heureusement, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour que Honor confirme ces spécifications, le prix, et même le design, car le smartphone pliable doit faire ses débuts cette semaine.