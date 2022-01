Google célèbre le 80e anniversaire de Stephen Hawking avec un doodle animé

Ce week-end, Google diffuse un doodle célébrant ce qui aurait été le 80e anniversaire de Stephen Hawking. La vidéo, d’une durée de deux minutes et demie, est désormais mise en ligne, et comprend une narration dans la voix générée par ordinateur du physicien (créée et utilisée avec l’autorisation de sa succession) décrivant son travail et délivrant un message d’espoir pour l’avenir.

La voix numérique de Hawking était l’une des caractéristiques les plus reconnaissables du physicien décédé, qui l’utilisait pour parler après avoir perdu sa voix à cause de la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Bien que des voix artificielles plus avancées aient été développées au cours de sa vie, le physicien a continué à utiliser la voix originale avec son accent américain après s’y être attaché au fil des années.

Hawking est l’un des scientifiques les plus reconnus de tous les temps. Il était populaire pour ses connaissances sur les trous noirs, le Big Bang, la physique moderne, et bien plus encore. Les livres écrits par Hawking ont rendu le domaine de la physique moderne accessible au grand public du monde entier. Google a également donné un petit aperçu de la vie de Hawking dans une publication dédiée. En cliquant sur le doodle, les utilisateurs seront dirigés vers la publication.

Les enfants du scientifique ont salué le doodle de Google. « Il aurait trouvé important de montrer qu’il n’a jamais laissé les défis de sa condition physique limiter son pouvoir d’expression ni sa détermination à avoir un impact sur le monde dans lequel il vivait », ont déclaré les enfants du scientifique, Lucy, Robert et Tim Hawking, dans un communiqué. « Nous espérons que son exemple offre une inspiration et un espoir à l’échelle mondiale à tous ceux qui font face à de grands défis en cette période difficile. »

Stephen Hawking est décédé en 2018, à l’âge de 76 ans, après avoir vécu avec la SLA pendant plus d’un demi-siècle. Le doodle a été illustré par le directeur artistique de Google, Matthew Cruickshank.

Un scientifique très inspirant

Pour rappel, Stephen William Hawking est né en 1942 à Oxford, en Angleterre. Après avoir soutenu sa thèse de doctorat à l’Université de Cambridge, « Properties of Expanding Universes » (Propriétés des univers en expansion) en 1965, Hawking a commencé sa carrière en tant que chercheur au Gonville and Caius College de Cambridge.

En 1974, il a découvert que des particules pouvaient s’échapper des trous noirs. En 1979, Cambridge reconnaît les travaux de Hawking sur les trous noirs et le nomme professeur de mathématiques à la chaire Lucasian, poste occupé par Isaac Newton en 1669.

La thèse de doctorat de Hawking a été rendue accessible au public en 2017 sur un site Web de l’université de Cambridge. Peu de temps après, le site Web a planté en raison de la forte demande. Il est décédé à l’âge de 76 ans au cours de l’année 2018.