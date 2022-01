by

Waymo et Zeekr s’associent pour construire une flotte d’élégants taxis électriques autonomes

La société chinoise Geely Holding Group a annoncé que sa marque Zeekr s’est associée à Waymo pour développer un taxi électrique autonome destiné à être utilisé aux États-Unis. Une fois le processus de développement et de fabrication terminé, le futur véhicule électrique autonome sera livré à Waymo, qui intégrera les nouveaux véhicules à sa plateforme existante Waymo Driver.

Les flottes de véhicules électriques autonomes vont révolutionner les transports publics dans le monde entier, permettant un jour à presque tout le monde de commander un taxi à la demande sans émissions de CO2 et de le voir se présenter à sa porte entièrement seul. Waymo est l’une des entreprises qui ont passé des années à développer des technologies de conduite autonome, qu’elle présente ensemble comme la plateforme de véhicules Waymo Driver.

Waymo Driver sera équipé sur le prochain Zeekr EV, qui précise que le « véhicule électrique pur » sera développé au China Europe Vehicle Technology Centre (CEVT) en Suède. Bien que de nombreux détails soient encore absents pour le moment, la société note que le modèle à venir sera construit sur une « architecture de mobilité propriétaire et open source ».

Un certain nombre d’images ont été publiées dans le cadre de l’annonce, montrant un design analogue à celui d’un mini-van, mais avec de nombreux éléments uniques rendus possibles, en partie, par l’absence d’un gros moteur à essence sous le capot. Le design donne la priorité aux conducteurs, et comprend un habitacle « entièrement configurable » pour répondre à différents besoins, y compris l’adaptation des commandes du conducteur pour les marchés qui les exigent.

Bien que nous sachions que Waymo recevra les unités de véhicules électriques aux États-Unis pour les utiliser avec sa plateforme de conduite autonome, les entreprises n’ont révélé aucune sorte de calendrier concernant la conception, le développement et la livraison. On ne sait pas combien d’unités Waymo recevra et combien de temps il faudra avant que les conducteurs américains aient l’occasion de découvrir les véhicules électriques eux-mêmes.

Zeekr, néophyte sur le marché des véhicules électriques

Zeekr est un néophyte sur le marché des VE ; elle a été fondée au début de l’année et se concentre sur la conception et l’ingénierie des véhicules électriques en Suède. Le premier modèle de Zeekr, appelé simplement 001, a été présenté en avril et les livraisons ont débuté en octobre.

Malgré les progrès rapides réalisés sur les marchés des véhicules autonomes et des véhicules électriques, il faudra sans doute attendre un certain temps avant que le citoyen lambda puisse commander une voiture autonome pour sa prochaine course à l’épicerie.

En plus de développer des logiciels sophistiqués pour répondre aux scénarios difficiles du monde réel, ces constructeurs automobiles doivent également convaincre les organismes de réglementation — et le grand public — que leurs produits sont aussi sûrs (ou plus sûrs) que les véhicules conduits par des humains.