Twitter se joint à Instagram pour copier les vidéos de réaction de TikTok

Twitter teste une nouvelle fonctionnalité, qui fera de lui une autre plateforme de médias sociaux tentant de se « TikTok-ifier ». Le site de micro-blogging permet désormais à quelques utilisateurs iOS sélectionnés de citer des tweets et d’y répondre avec des photos ou des vidéos, ce qui est analogue à la fonctionnalité de réponses vidéo de TikTok. Elle s’apparente également à la possibilité de commenter des publications Instagram avec Reels, qui est également une copie de TikTok.

La possibilité de retweeter un tweet avec une réaction vidéo (ou même une photo) est appelée « Tweet Take » et est disponible pour un petit groupe d’utilisateurs iOS pour le moment. Par conséquent, vous devez noter qu’il y a des chances que cette fonctionnalité ne devienne pas officielle pour tous les utilisateurs de sitôt. Elle est destinée à offrir aux utilisateurs « des moyens plus créatifs de participer à la conversation et de s’exprimer sur Twitter ».

Les utilisateurs qui ont accès à cette fonctionnalité verront désormais une nouvelle option « Citer un tweet avec réaction » sous les options Retweet et Citer un tweet, lorsqu’ils essaieront de reposter un tweet. Ils peuvent appuyer sur la nouvelle option pour réaliser une réaction vidéo personnalisée pour un tweet, puis la poster. Comme mentionné précédemment, il est également possible de prendre une photo de réaction.

Tweet reaction videos can now start on Twitter!

Testing on iOS: when you tap the Retweet icon, choose “Quote Tweet with reaction” to create and customize your very own Tweet Take——a reaction video (or photo) with the Tweet embedded. pic.twitter.com/1E30F8rKYh

—Twitter Support (@TwitterSupport) January 6, 2022