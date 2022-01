Le Galaxy S22 Ultra de Samsung aurait chargeur de 45 W

Les vitesses de charge sont de plus en plus rapides grâce aux nouvelles technologies, notamment chez certains fabricants de smartphones tels que Xiaomi et Vivo. Cependant, les entreprises les plus populaires comme Apple et Samsung prennent leur temps pour mettre en œuvre ces vitesses de charge.

Par exemple, Samsung, en particulier, a fait des allers-retours entre 25W et 45W de charge rapide pour ses smartphones. Jusqu’à présent, les deux seuls smartphones de Samsung à disposer d’une charge rapide de 45W étaient le Galaxy Note 10+ et le Galaxy S20 Ultra. Eh bien, la rumeur veut que le Galaxy S22 Ultra apporte le retour de la charge rapide de 45 W, et une charge encore meilleure que par le passé.

Le chargeur rapide de 45W officiel de Samsung qui est censé aller parfaitement avec le prochain Galaxy S22 Ultra a récemment été divulgué par l’utilisateur de Twitter, Roland Quandt. Quandt a publié une image de la boîte du chargeur rapide Samsung 45W avec le numéro de modèle EP-T4510.

Sur la boîte, on peut voir le chargeur lui-même, ainsi que le câble USB Type-C vers USB Type-C de 1,8 m de long, comme le rapporte SamMobile.

Here’s that 45W PD Charger for your new S22 Ultra (EP-T4510) the pic I posted a while back for this was obviously the wrong one. pic.twitter.com/jZw8Gu4Giq — Roland Quandt (@rquandt) January 5, 2022

En ce qui concerne les capacités du chargeur lui-même, les rapports disent qu’il peut charger le Galaxy S22 Ultra et le Galaxy S22+ de 0-70 % pendant seulement 30 minutes.

Enfin !

Le dernier chargeur 45W de Samsung ne s’est pas avéré offrir beaucoup d’amélioration par rapport au chargeur ordinaire de 25W, mais ce modèle amélioré devrait apporter des performances considérablement meilleures. Pour l’instant, tout est du domaine de la spéculation, alors prenez ces informations avec des pincettes.

Espérons que cette fois-ci, la charge rapide de 45W restera sur les smartphones Samsung et qu’elle sera peut-être étendue aux autres modèles « Galaxy S » dans les années à venir. Étant donné que les concurrents affichent maintenant des vitesses de charge de 120W pour leurs appareils, il est grand temps que les entreprises comme Samsung suivent le rythme et offrent des spécifications modernes à leurs clients.