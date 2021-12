Nous sommes à quelques heures de 2022, ce qui signifie que la révélation et la sortie officielles du futur OnePlus 10 Pro sont également imminentes. Après que la rumeur ait couru pendant un certain temps que le fabricant chinois lancera son dernier smartphone un peu plus tôt que les années précédentes, une vidéo de teasing du OnePlus 10 Pro a maintenant été divulguée sur Weibo.

Au début du mois de novembre, nous avons eu un premier aperçu du OnePlus 10 Pro par le biais de rendus divulgués, et aujourd’hui, un utilisateur de Twitter a partagé une vidéo qui présente apparemment le design final du smartphone. Cette vidéo d’annonce apparemment officielle pour l’événement de lancement confirme principalement le design du OnePlus 10 Pro.

La vidéo est largement conforme aux rendus divulgués, à l’exception du design du flash, mais les designers ont apparemment oublié d’inclure le microphone. OnePlus a apparemment remplacé la bosse verticale rectangulaire de la caméra du OnePlus 9 Pro par un îlot carré qui logera un triple système de caméra avec un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom 3,3 x.

La façade du smartphone ne s’éloigne pas beaucoup du OnePlus 9 Pro. Le nouveau modèle continuera probablement à avoir un panneau incurvé de 6,7 pouces avec des bords fins et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La caméra frontale de 32 mégapixels, selon la rumeur, sera située dans le trou supérieur gauche.

Une précédente rumeur avait mentionné que le smartphone serait disponible en noir, blanc et bleu clair, mais il semble maintenant que le smartphone sera également vendu en vert.

OnePlus 10 Pro Official Teaser Video. pic.twitter.com/pExux8WM3K – Mayank Kumar ❂ (@MayankkumarYT) December 30, 2021

Du lourd sous le capot

En ce qui concerne les autres spécifications, l’appareil sera probablement alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 qui sera associé à un maximum de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’appareil sera apparemment doté d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et pourrait prendre en charge la charge rapide de 125 W.

Une fuite avait indiqué que l’appareil serait lancé le 4 janvier, mais si la vidéo d’aujourd’hui est légitime, le smartphone arrivera sur les étagères le 11 janvier. Reste à savoir s’il sera suffisamment performant pour éclipser le Galaxy S22 Ultra et devenir le meilleur smartphone Android de 2022.