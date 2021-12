La première mise à jour majeure de Windows 11 sera finalisée en mai et lancée à l’été 2022

« Suite aux formidables enseignements tirés de Windows 10, nous voulons nous assurer que nous vous offrons la meilleure expérience possible. Cela signifie que les nouveaux appareils éligibles se verront offrir la mise à niveau en premier. La mise à niveau sera ensuite déployée au fil du temps sur les appareils commercialisés, sur la base de modèles d’intelligence qui prennent en compte l’éligibilité du matériel, les paramètres de fiabilité, l’âge de l’appareil et d’autres facteurs qui ont un impact sur l’expérience de mise à niveau », a déclaré la société.

Le timing n’est pas surprenant, car il s’aligne parfaitement avec l’introduction de la première mise à jour majeure de Windows 11. Sous le nom de code Sun Valley 2, cette grande version devrait être accompagnée d’une prise en charge des applications Android, de widgets tiers et de certaines améliorations ici et là qui affinerait encore l’expérience avec l’OS.