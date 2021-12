by

CES 2022 : voici les Jabra Elite 4 Active, des écouteurs parfaits pour la course à pied

Avant le CES 2022, Jabra a annoncé le dernier modèle de sa gamme d’écouteurs sans fil pour les amateurs de sport. Les Jabra Elite 4 Active sont dotés de toutes les fonctionnalités que vous attendez d’une paire d’écouteurs dédiés à la course à pied, notamment la suppression active du bruit, un indice de résistance à la poussière et à l’eau IP57, la technologie HearThrough qui vous permet d’écouter ce qui vous entoure et une autonomie de 28 heures.

En outre, les caractéristiques sportives des Elite 4 Active pourraient suffire à vous convaincre. Leur conception ergonomique ne comporte pas d’ailettes pour maintenir les écouteurs bien en place, mais avec l’expérience de Jabra dans ce domaine ce ne devrait pas être un sujet de préoccupation. Ils sont dotés du système Secure Active Fit, qui n’est rien d’autre qu’un design ergonomique et sans ailettes qui va aider à maintenir les écouteurs en place pendant les séances d’entraînement.

Une autre caractéristique pratique pour les fanatiques d’activité est la possibilité d’utiliser un seul écouteur à la fois grâce au mode Mono. En plus de vous permettre de garder une oreille libre pour le trafic ou les autres coureurs, l’utilisation d’un seul écouteur permet de prolonger l’autonomie de la batterie si vous êtes à court d’énergie.

Comme dit précédemment, ils offrent la fonction ANC pour une expérience audio immersive et une fonction HearThrough réglable qui permet aux utilisateurs de contrôler la quantité de son ambiant à laisser passer pendant l’écoute de musique ou les appels. Les écouteurs sont équipés de quatre microphones intégrés qui sont protégés par un revêtement spécial en maille pour une meilleure protection contre le bruit du vent et une expérience d’appel plus claire, selon Jabra.

Une excellente autonomie

À l’intérieur de chaque écouteur se trouve un haut-parleur de 6 mm, et l’accès à un égaliseur réglable depuis l’application Jaba Sound+ signifie que vous devriez être en mesure de personnaliser le son des Elite 4 Active selon vos exigences. Ils sont dotés d’une fonction de lecture Spotify Tap pour un accès rapide à la musique sur l’application de streaming.

Avec une autonomie totale de 28 heures avec l’étui de charge, les écouteurs eux-mêmes offrent 7 heures de lecture avec une seule charge — ce n’est pas la meilleure autonomie que nous ayons vue, mais certainement pas la pire. En outre, ils utilisent le Bluetooth v5.2 pour la connectivité. Les autres caractéristiques comprennent Amazon Alexa intégré et la technologie Google Fast Pair pour un appairage rapide.

Les écouteurs Jabra Elite 4 Active seront proposés en trois coloris — noir, bleu ou menthe — au prix de 119,99 euros.