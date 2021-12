Samsung commence à déployer One UI 4.0 sur les smartphones Galaxy S20 et Note 20

Alors que d’autres entreprises ont seulement annoncé le déploiement de leurs surcouches basées sur Android 12 pour les appareils éligibles, Samsung a déjà commencé à déployer la mise à jour Android 12 pour un certain nombre d’appareils. Après avoir relancé la mise à jour One UI 4.0 basée sur Android 12 pour le Galaxy S21 et les smartphones Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3, la société a maintenant commencé à pousser la mise à jour One UI 4.0 pour le Galaxy S20 et la série Galaxy Note 20.

Il est révélé que la mise à jour One UI 4.0 basée sur Android 12 a commencé à être diffusée pour le Galaxy S20, le Galaxy S20+, le Galaxy S20, le Galaxy S20 Ultra, et même le Galaxy S20 FE. Le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra sont également sur la liste. Cela fait de Samsung l’une des premières entreprises à déployer sa surcouche One UI 4.0 basée sur Android 12 pour ses appareils à un tel rythme.

Bien que, le déploiement soit actuellement limité aux utilisateurs en Suisse, nous nous attendons à ce que Samsung étende sa portée à plus de régions bientôt.

Pour rappel, la société a récemment commencé à déployer la mise à jour stable pour la famille Galaxy S21 et son dernier smartphone pliable : le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3. Cependant, en raison de l’apparition de bugs, Samsung a dû annuler la mise à jour. Maintenant, la mise à jour est de retour pour les utilisateurs et on peut espérer que celle-ci, ainsi que la mise à jour de la série Galaxy S20/Note 20 ne causeront pas de problèmes aux utilisateurs.

Si vous possédez l’un des smartphones Galaxy S20 ou Galaxy Note 20 et que vous vivez en Suisse, vous pouvez vérifier la mise à jour en allant dans Paramètres > Mise à jour logicielle, puis en cliquant sur l’option Télécharger et installer pour l’obtenir sur votre smartphone.

Quelques questions

En ce qui concerne les caractéristiques de la dernière mise à jour One UI 4.0, la liste comprend le nouveau thème Material You qui modifie l’apparence de l’interface utilisateur en fonction du papier peint de l’appareil, de nouveaux widgets de l’écran d’accueil, les changements dans l’interface de l’application Appareil photo, les améliorations dans la fonctionnalité multitâche, et plusieurs autres caractéristiques.

Cette mise à jour finira par atteindre tous les utilisateurs et nous devrons attendre la parole de Samsung à ce sujet.