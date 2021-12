Les nouveaux rendus du Galaxy S22 montrent le menton incroyablement fin du modèle de base

by

Vous ne l’avez peut-être pas remarqué si vous n’avez pas prêté une attention particulière à ces « petits » détails, mais la plupart des récentes fuites visuelles de la gamme Galaxy S22 ont été largement axées sur le plus grand et sans doute le plus impressionnant membre du prochain trio de smartphones ultra-haut de gamme de Samsung.

Bien sûr, tout le monde ne pourra pas s’offrir la bête Galaxy S22 Ultra 5G, et parmi ceux qui pourraient théoriquement s’offrir le géant au stylet S Pen, nul doute certains que certains préféreront le châssis plus compact du Galaxy S22 « normal » ou du S22+ pour davantage de maniabilité et de portabilité.

Si vous faites partie de cette catégorie de potentiels acheteurs de la série Galaxy S22, vous serez probablement ravis de voir Ice Universe sur Twitter mettre l’accent sur le modèle standard pour souligner son design super-premium rendu possible, entre autres, par un ensemble de bords d’écran très « harmonieux et symétriques ».

En effet, il s’avère qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des courbes agressives et un écran qui s’étend tout autour du châssis d’un smartphone pour rendre cet appareil essentiellement sans bord. D’ailleurs, nous savons déjà qu’un tout petit peu de bords sont bons pour, eh bien, faire fonctionner un smartphone, et il semble bien que c’est exactement ce que Samsung prévoit d’offrir avec le Galaxy S22 5G non-Plus et non-Ultra.

Le « menton » (bord inférieur sous l’écran) du Galaxy S22 est réduit au minimum, ce qui semble améliorer le design déjà très élégant du Galaxy S21 5G sans pour autant augmenter les coûts de production.

Des informations sur la caméra arrière

Bien qu’il ne s’agisse en aucun cas des tout premiers rendus montrant la face avant attendue du Galaxy S22 de 6,1 pouces, leur nouveauté réside dans le détail et la qualité des bords supérieurs, inférieurs et latéraux.

Outre ce menton, il est bon de rappeler que la variante de base du Galaxy S22 5G devrait adopter un module à trois caméras à l’arrière d’aspect familier, composé d’un tout nouveau capteur principal de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 10 mégapixels d’allure plutôt modeste et d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels pratiquement inchangé.

En fin de compte, le Galaxy S22 sera capable de prendre des photos nettement meilleures que son prédécesseur, ce qui pourrait rendre une mise à niveau comme une sage décision pour de nombreux utilisateurs de S21 éligibles pour une remise de reprise décente.