Les nouveaux écouteurs Elite 4 de Jabra bénéficient enfin de l’ANC

Jabra est surtout connu pour ses écouteurs haut de gamme et sa gamme Active, mais la société propose également d’excellents écouteurs à un prix plus abordable qui mérite d’être pris en considération. Les nouveaux écouteurs Jabra Elite 4 sont toujours proposés à moins de 100 euros, mais ils sont désormais dotés d’un système actif d’annulation du bruit et de fonctions plus intelligentes.

Disponibles dès aujourd’hui, les Jabra Elite 4 à 99,99 euros offrent une multitude de fonctions sophistiquées dans un ensemble d’écouteurs relativement abordable. Le style et la conception générale sont analogues à ceux des Elite 3, qui ne disposaient pas de l’ANC, ce qui les rendait moins idéaux pour les personnes évoluant dans des environnements bruyants.

Avec les nouveaux Jabra Elite 4, vous bénéficierez toujours de boutons physiques, une rareté sur les écouteurs de nos jours. Par conséquent, une pression rapide permet de lancer instantanément un assistant vocal, Spotify, de répondre rapidement aux appels ou d’activer le mode de transparence HearThrough de Jabra.

Cependant, toutes les autres fonctions fantaisistes embarquées font des Elite 4 d’excellents écouteurs pour 100 euros. Ils sont dotés de la fonction Bluetooth multipoint, qui vous permet de passer en toute transparence d’un appareil à l’autre, d’un appel à l’autre et d’une application à l’autre, sans oublier les fonctions Fast Pair (sur Android) et Swift Pair.

Jabra utilise la même technologie à 4 microphones pour améliorer la clarté des appels que l’Elite 4 Active, qui offre également une excellente annulation active du bruit pour le prix. Heureusement, même avec l’ANC, l’Elite 4 dispose d’une bonne autonomie de batterie, avec 5,5 heures de lecture. De plus, vous obtiendrez 22 heures avec l’étui de batterie ou un total de 28 heures avec l’ANC désactivé.

Un petit prix, mais de la puissance

Il convient de noter que ces écouteurs sont conformes à la norme IP55, ce qui est suffisant pour la salle de sport. Toutefois, si vous faites des séances d’entraînement intenses ou si vous prévoyez d’être plus actif, envisagez d’opter pour les Jabra Elite 4 Active, qui sont conformes à la norme IP57.

Ces écouteurs sont également dotés du mode solo de Jabra, qui permet aux utilisateurs d’en utiliser un à la fois pour prolonger la durée de vie de la batterie ou de prendre un appel téléphonique rapide pendant que l’autre écouteur se recharge. Un autre aspect des Elite 4 par rapport à la concurrence est la prise en charge de Qualcomm aptX et un égaliseur entièrement personnalisable grâce à l’application Jabra.

Les nouveaux Jabra Elite 4 sont disponibles en gris foncé, marine, lilas et beige clair au prix de 100 euros.