Voici la smartwatch Xiaomi Watch S1 et les écouteurs TWS Earphones 3

Xiaomi a dévoilé les fleurons Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro plus tôt dans la semaine avec le chipset Snapdragon 8 Gen 1, tandis que le Xiaomi 12X est alimenté par la puce Snapdragon 870. Parallèlement à la nouvelle série 12, Xiaomi a également lancé la Watch S1 et les nouveaux écouteurs sans fil TWS Earphones 3.

La nouvelle Xiaomi Watch S1 est la dernière smartwatch haut de gamme de la société. Xiaomi met l’accent sur l’utilisation de matériaux nobles sur la Watch S1, qu’il s’agisse de l’écran en verre saphir, du bracelet en cuir de veau ou du boîtier en acier inoxydable.

En effet, la montre est dotée d’une protection en verre saphir, d’un châssis en acier inoxydable et d’un écran AMOLED circulaire assez grand de 1,43 pouce. La Watch S1 fonctionne avec un OS personnalisé, et prend en charge de nombreuses applications tierces.

Elle prend en charge plus de 117 modes de sport, et elle est étanche à 50 mètres, ce qui signifie qu’elle peut également suivre votre natation sans problème. Quelques capteurs sont également intégrés, notamment les capteurs de fréquence cardiaque et d’oxygène sanguin, ainsi que le suivi du sommeil. Il y a un GPS intégré, et vous pouvez également passer des appels grâce au microphone et aux haut-parleurs.

Vous pouvez également effectuer des achats sans fil grâce au support NFC. La Xiaomi Watch S1 dispose d’une batterie d’une capacité de 470 mAh, et la société affirme qu’elle peut tenir jusqu’à 12 jours sur une seule charge.

Des écouteurs entièrement sans fil

Xiaomi n’a pas partagé trop d’informations sur ses écouteurs True Wireless Earphones 3, mais nous savons qu’ils sont livrés avec ANC qui peut annuler jusqu’à 40 dB de bruit autour de l’utilisateur, offrant une expérience transparente et silencieuse. Les écouteurs sont dotés de trois microphones intégrés et d’un mode de transparence qui permet de laisser passer certains bruits extérieurs. Les écouteurs sont également étanches à l’eau et à la poussière selon la norme IP55.

Les écouteurs TWS Earphones 3 peuvent durer 7 heures sur une seule charge avec le système ANC désactivé, et 30 heures avec l’étui de charge. L’étui de charge lui-même peut être chargé de deux façons, soit par un port USB-C, soit avec un chargeur sans fil Qi compatible.

Le prix des Xiaomi TWS Earphones 3 commencera à 449 CNY (62 euros). La Xiaomi Watch S1 sera vendue au prix de 1 049 CNY (145 euros) pour la variante avec bracelet en caoutchouc, tandis que le modèle avec bracelet en cuir vous coûtera 1 199 CNY (166 euros).

Xiaomi n’a pas annoncé quand l’un de ces deux appareils serait disponible en dehors de la Chine, et nous ne savons pas combien ils coûteront dans d’autres régions.