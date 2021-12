Xiaomi lance les Xiaomi 12 et 12 Pro avec le Snapdragon 8 Gen 1 et la charge rapide 120 W

Xiaomi a officiellement dévoilé hier les derniers smartphones phares de sa gamme — les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro. Les nouveaux appareils sont dotés d’une vitesse de charge plus rapide, d’une meilleure configuration de caméra à l’arrière, de meilleurs écrans, et ils sont équipés du dernier chipset Snapdragon 8 Gen 1, la dernière puce de Qualcomm. La société a également dévoilé le Xiaomi 12X avec la puce Snapdragon 870.

Le Xiaomi 12 dispose d’un écran AMOLED de 6,28 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. C’est un panneau 12 bits, et il peut atteindre 1 100 nits de luminosité. Il prend en charge les modes HDR10+ et Dolby Vision, et il dispose d’une découpe en forme de poinçon sur le dessus pour la caméra frontale de 20 mégapixels à ouverture f/2,2.

Le Xiaomi 12 Pro, plus grand, dispose d’un écran AMOLED LTPO de 6,73 pouces avec une fréquence de rafraîchissement variable de 10 à 120 Hz et une résolution de 3 200 x 1 440 pixels. L’écran est un panneau 10 bits avec un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz, et il a une luminosité maximale de 1 500 nits. Le Xiaomi 12 et le 12 Pro sont équipés d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran pour l’authentification.

Le Xiaomi 12 pèse 180 g, tandis que le Xiaomi 12 Pro mesure 205 g, et ils sont tous deux alimentés par le chipset Snapdragon 8 Gen 1. Les deux ont des options de RAM de 8 ou 12 Go, et des options de stockage UFS 3.1 de 128 ou 256 Go. Comme toujours, la mémoire dépendra de la configuration de stockage pour laquelle vous optez. Lorsque vous retournez l’appareil à l’arrière, nous trouvons trois capteurs de caméra. Le capteur principal du Xiaomi 12 est un capteur de 50 mégapixels à ouverture f/1,88 avec OIS, le secondaire est un capteur ultra-large de 13 mégapixels avec ouverture f/2,4, et le troisième capteur est un téléobjectif de 5 mégapixels avec un zoom optique 5x.

Le Xiaomi 12 Pro est équipé d’un capteur de 50 mégapixels à ouverture f/1.9 avec OIS et PDAF, d’un téléobjectif de 50 mégapixels avec une ouverture f/1,9, un zoom optique 2x, OIS et PDAF, et d’un ultra-large de 50 mégapixels à ouverture f/2.2. Il peut également enregistrer de la vidéo en 8K à 30 fps, 4K à 60 fps, et il prend en charge le mode HDR10+. La caméra frontale est également plus grande avec 32 mégapixels.

Une charge très rapide

Les Xiaomi 12 et 12 Pro exécutent la surcouche MIUI 13 basée sur Android 12, et le Xiaomi 12 a une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec une charge filaire rapide de 67 W, 50 W en sans-fil et 10 W en charge réversible. Le Xiaomi 12 Pro a une batterie de 4 600 mAh, et il prend en charge la charge filaire rapide de 120W, la charge sans fil de 50W et la charge sans fil réversible de 10 W. Xiaomi affirme que le 12 Pro peut passer de 0 à 100 % de charge en seulement 15 minutes tout en restant à une température de 37 °C. En ce qui concerne la connectivité, les deux sont dotés du Wi-Fi 6/6E, du Bluetooth 5.2 et du NFC, ainsi que du port USB-C sur la tranche inférieure, et des haut-parleurs stéréo Harman Kardon.

La série Xiaomi 12 sera disponible dans les coloris noir, bleu et rose, et il y aura également une version en cuir végétal vert pour les deux flagships 12 et 12 Pro. Le Xioami 12 commencera à 3 699 CNY (515 euros) pour le modèle 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il y aura également un modèle 8 Go/256 Go pour 3 999 CNY (555 euros), et une version 12/256 Go pour 4 399 CNY (611 euros).

Le Xiaomi 12 Pro commencera à 4 699 CNY (655 euros) pour le modèle 8/128 Go, le 8/256 Go coûtera 4 999 CNY (695 euros), et le 12/256 Go sera vendu pour 5 399 CNY (750 euros). La série Xiaomi 12 sera mise en vente en janvier en Chine, et il est prévu qu’elle soit commercialisée dans le monde entier plus tard, bien que la société n’ait pas partagé de détails pour le moment.