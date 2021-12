LEGO officialise sa boite Sonic the Hedgehog pour inaugurer 2022

LEGO et Sega s’associent pour amener une fois de plus Sonic the Hedgehog dans le monde des briques à construire avec un nouvel ensemble. Cette collaboration sera lancée au début de la nouvelle année, le 1er janvier 2022, au prix de 70 euros et pourra être trouvée sur le site officiel de LEGO et dans les boutiques LEGO du monde entier.

Ce n’est pas la première fois que Sonic se promène dans le monde des blocs de LEGO. Il est apparu dans le jeu LEGO Dimensions, avec sa propre figurine LEGO et un niveau dans le jeu. Cette fois, Sonic et son monde prennent vie grâce à un jeu entièrement réalisé à partir d’un concept de fan. Il recevra également une nouvelle figurine, distincte du design original, présenté dans l’ensemble Lego Dimensions.

L’ensemble comprend des figurines de Sonic, Eggman et Badnik ainsi que des bonus tels que l’anneau, un palmier, un pont en boucle ainsi que les émeraudes du chaos. Comme dit précédemment, le Green Hill Zone est né d’une idée de programme Lego Ideas soumise par un fan, Viv Grannell. Il comprend également un ressort activé par un levier pour faire des bonds énormes, permettant ainsi de lancer n’importe laquelle des figurines dans les airs.

Le kit comprendra 1 125 pièces permettant de recréer certains des visuels les plus emblématiques du jeu.

Et le jeu final est superbe : le design 8 bits lumineux du jeu original s’adapte très bien au design analogue en briques LEGO, et les détails du jeu semblent tout droit sortis de l’original Genesis.

Le début d’une longue coopération ?

Avec tant de possibilités dans le monde de Sonic, il faut espérer que ce soit le premier d’une longue série de Lego Sonic. La franchise pourrait facilement offrir le même type d’expérience et la même variété d’épisodes que Lego Mario.

Cet ensemble est un nouvel ajout à l’impressionnante vitrine 2022 du hérisson bleu. En plus de ce jeu Lego, les fans de Sonic auront droit au nouveau film Sonic, à un titre en monde ouvert avec Sonic Frontiers, à une nouvelle collection de Sonic classique comprenant enfin Sonic 3 et Knuckles.