Il est temps de mettre à jour votre mot de passe principal LastPass

Que vous soyez un utilisateur de longue date de LastPass ou un nouvel abonné, il est peut-être temps de mettre à jour votre mot de passe principal. Plusieurs utilisateurs de LastPass signalent que des pirates tentent de s’introduire dans leur compte en utilisant des informations de connexion correctes, qui peuvent avoir été obtenues lors de violations de données sans rapport.

LastPass envoie un avis à ses clients lorsqu’il détecte une tentative de connexion « non autorisée » à leur compte. Un grand nombre d’utilisateurs reçoivent ces avis, ce qui amène certains à penser que LastPass a été piraté. Mais dans une déclaration, LastPass précise qu’elle n’a pas subi de violation de données.

Il est important de noter que nous n’avons aucune indication que des comptes ont été accédés avec succès ou que le service LastPass a été compromis par une partie non autorisée. Nous surveillons régulièrement ce type d’activité et nous continuerons à prendre des mesures visant à garantir que LastPass, ses utilisateurs et leurs données restent protégés et sécurisés.